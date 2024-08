Zeca Pagodinho ganha o sexto neto, Vittorio

A família Pagodinho acaba de crescer. O músico ganhou seu sexto neto no último domingo (5), batizado de Vittorio.

O bebê é filho de Eliza, uma das quatro filhas de Zeca, que também é mãe de Noah, 14, e Domenico, 2. Em junho, nasceu o quinto neto do cantor, Martin, filho de Luizinho. Zeca também é avô de Catarina, 10, e Miguel, 2.

Em publicação feita no Instagram do músico, a família comemorou a chegada de Vittorio. “Vovô Zeca, vovó Mônica e toda a família estão só felicidade”, escreveu a equipe do cantor na rede social.

O vovô coruja foi parabenizado por amigos, como Xande de Pilares: “Mais uma alegria que chegou! Parabéns minha sobrinha Elisa, Pagodinho, Mônica, meu amigo surfista e a família inteira. Salve as crianças”, escreveu o sambista.

Já Adriane Galisteu comentou a coincidência: além do bebê ter o mesmo nome de seu filho, nasceu no mesmo dia. “Viva! No dia do meu Vittorio!”, escreveu a apresentadora — o Vittorio dela já tem 14 anos.

Em recente participação no Altas Horas, Zeca falou sobre a vida de avô. “É bonito, seis molequinhos. Os colchonetes na sala, cheio de carrinho, bolinha, patinho. Ficam ali, eu fico deitado no colchonete. Não quero outra vida”, comentou.