Zeca Pagodinho fará show especial de 40 anos de carreira em Curitiba

Zeca Pagodinho, um dos maiores nomes da história do samba, iniciou uma série de megashows pelo país, em que destaca clássicos inesquecíveis do seu repertório e que compõem a riqueza da história do samba.

Para celebrar 40 anos de sucesso ininterruptos e 65 anos de vida, o embaixador de Xerém se apresenta, no próximo dia 24 de agosto, na Expotrade Convention Center, em Curitiba, com a turnê especial Zeca Pagodinho 40 Anos.

Ao longo de quatro décadas, o artista consolidou seu lugar como uma figura emblemática na música brasileira, conquistando corações com sua voz única e talento inigualável. Esta é mais uma realização com assinatura da Opus Entretenimento e Lado B Produções.

Os ingressos seguem à venda pelo site http://www.zecapagodinho40anos.com.br e pontos autorizados. Mais informações no serviço abaixo.

O pontapé inicial da turnê foi marcado pela gravação de histórico DVD, no Rio de Janeiro, cidade que testemunhou a ascensão de Zeca Pagodinho. O show realizado no dia 4 de fevereiro, data em que o artista completou 65 anos de idade, no estádio do Engenhão, foi uma noite épica, imortalizando quatro décadas de paixão, ritmo e autenticidade. Artistas renomados como Alcione, Seu Jorge, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Diogo Nogueira, Djonga e Marcelo D2, entre outras surpresas, promoveram momentos mágicos e colaborações únicas, ampliando a celebração para além das fronteiras do samba.

Além de sua carreira musical, Zeca também é reconhecido por seu compromisso com a preservação e promoção do samba. Ele se tornou um defensor incansável da cultura brasileira, mantendo vivas as tradições do segmento e inspirando novas gerações a se conectarem com suas raízes.

Confira todas as datas e cidades anunciadas até o momento:

04/02 – Rio de Janeiro/RJ – Estádio Nilton Santos – Engenhão (gravação de DVD)

21/06 – São Paulo/SP – Espaço Unimed (data extra)

22/06 – São Paulo/SP – Espaço Unimed – SOLD OUT

13/07 – Florianópolis/SC – Arena Opus

27/07 – Campinas/SP – Royal Palm Hall

17/08 – Ribeirão Preto – Multiplan Hall

24/08 – Curitiba/PR – Expotrade Convention Center

31/08 – Porto Alegre/RS – Auditório Araújo Vianna

01/09 – Porto Alegre/RS – Auditório Araújo Vianna (data extra)

14/09 – Brasília/DF – Centro de Convenções Ulysses Guimarães

28/09 – Fortaleza/CE – Iguatemi Hall

05/10 – Salvador/BA – Concha Acústica

19/10 – Recife/PE – Classic Hall

25/10 – Natal/RN – Teatro Riachuelo

23/11 – Belo Horizonte/MG – Arena Hall

06/12 a 09/12 – Navio Zeca Pagodinho – 40 Anos

13/12 – São Paulo/SP – Vibra São Paulo (data extra)

14/12 – São Paulo/SP – Vibra São Paulo – SOLD OUT

21/12 – Rio de Janeiro – Farmasi Arena

Legado duradouro :

Zeca Pagodinho iniciou sua carreira nas rodas de samba do subúrbio do Rio de Janeiro, como a lendária roda do Cacique de Ramos. Desde criança, circulava entre sambistas de sua geração e das anteriores, até ter o talento revelado pela cantora Beth Carvalho, na década de 1980.

O sucesso foi rápido e, em poucos anos, já era detentor de diversos prêmios, inclusive quatro Grammys Latinos. No ano de 2021, foi eleito, pela Revista Veja, um dos 30 cariocas que mudaram a história da cidade nas últimas três décadas.

Zeca, que já gravou 24 álbuns de carreira e tem mais de 12 milhões de cópias vendidas, é famoso também por seu carisma e irreverência, sendo reconhecido pelo público e pela crítica como um dos maiores sambistas do Brasil.

Além disso, o cantor está vivendo momentos intensos desde fevereiro do ano passado, quando foi enredo da Acadêmicos da Grande Rio e também escolheu 2023 para consolidar seu trabalho no exterior.

No final de maio, ele embarcou para uma turnê pelos Estados Unidos e, em outubro, tocou em vários países da Europa, como Portugal, Inglaterra, Espanha e Suíça.

Para além da celebração dos 40 anos de carreira, essa tour especial marca um testemunho do legado duradouro de Zeca Pagodinho. Sua inestimável contribuição para o samba e a música brasileira transcende gerações e será eternizada neste capítulo marcante de sua história.

Serviço Curitiba

Opus Entretenimento apresenta Zeca Pagodinho – 40 anos

Data: 24 de agosto de 2024

Local: Expotrade

Endereço: Rodovia João Leopoldo Jacomel, 10454 – Pineville – Pinhais – PR

Abertura: 18:30 – Início: 21:30

Classificação: 16 anos. Menores de 16 anos acompanhados dos pais ou responsável legal*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

SETOR :

Setor Ouro: a partir de R$440,00 + Taxas

Setor Prata: a partir de R$380,00 + Taxas

Setor Bronze: a partir de R$320,00 + Taxas

Bistro A: a partir de R$1.100,00 + Taxas

Bistro B: a partir de R$800,00 + Taxas

Premium Open Bar: a partir de R$300,00 + Taxas

Área Vip: a partir de R$80,00 + Taxas

Área Vip Dia dos Pais (Compre 2, Leve 4): a partir de R$320,00 + Taxas

SETOR PREMIUM OPEN BAR : (BEBIDAS: AGUA, CERVEJA, REFRIGERANTE, GIN, SUCO, ENERGETICO E VODKA). Classificação: 18+ | Duração: da abertura até o fim do show principal. Opção inteira.

Nos demais setores, permitida a entrada de 12 a 17 ANOS – Desde que acompanhados dos pais ou responsáveis.

Promoção de Dia dos Pais : Compra 2 ingressos, ganha mais 2 no mesmo setor.

*Válida por tempo e quantidade limitados.

Ingresso Solidário : este show conta com a modalidade de Ingresso Solidário, o público pode adquirir esse ingresso com desconto mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível na entrada do evento. (exceto sal e farinha). As doações recolhidas são destinadas a instituições que atendem indivíduos em vulnerabilidade social como abrigos, ONGs, e Banco de Alimentos.

Ingresso online : https://zecapagodinho40anos.com.br

Pontos de venda :

BILHETERIA VIRTUAL (EXPOTRADE CURITIBA)

Taxa de Serviço: Sem taxa

Rodovia João Leopoldo Jacomel, 10454 – 83320-005, Vila Palmital – Pinhais – PR

Bilheteria virtual – Somente cartão de crédito e pix.

Para ativar a compra através do aplicativo, esteja no local no raio máximo de 500 metros (isento da taxa).

Formas de Pagamento : Crédito – PIX

PCD – Pessoas com Deficiência (PCD) e/ou Portadores de Necessidades Especiais (PNE) (Lei Federal 12.933/2013): Possuem o benefício da meia-entrada o portador com deficiência (PCD) e/ou portadores de necessidades especiais e o seu acompanhante. Para a compra, retirada e acesso ao evento, é obrigatório apresentar o documento de PCD ou laudo médico e o Documento de Identidade original RG, CNH ou CPF informado no campo da tela., (o acompanhante poderá adquirir os dois ingressos, desde que o mesmo esteja com todos comprovantes em mãos).

Caso não apresente os documentos no acesso ao evento que demonstre o direito a compra, o comprador poderá ter seus ingressos cancelados, ser solicitado o pagamento do complemento e em última hipótese impedido de acessar o evento.

Os lugares destinados para PCD/PNE estarão disponíveis até 15 dias antes do evento, podendo ser liberados para a venda para o público geral conforme a lei determina, com exceção do setor destinado exclusivamente para cadeirantes.