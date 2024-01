Zeca Pagodinho confirma participação de IZA em gravação de DVD no RJ

Zeca Pagodinho, um dos maiores nomes da história do samba, acaba de anunciar mais uma grande estrela para a gravação de um histórico DVD, em que celebrará 40 anos de carreira e 65 anos de idade.

A talentosa cantora IZA é a mais nova confirmada a participar deste momento emblemático, que acontece no próximo dia 4 de fevereiro, no Estádio Nilton Santos – Engenhão, no Rio de Janeiro.

IZA é um dos maiores nomes da música pop brasileira e R&B e se junta a uma verdadeira constelação somando sua participação a de estrelas como Alcione, Seu Jorge, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Diogo Nogueira, Djonga e Marcelo D2. Além disso, Pretinho da Serrinha traz sua consagrada roda de samba para abrir o evento em em grande estilo.

Os últimos ingressos estão à venda pelo site zecapagodinho40anos.com.br e pontos autorizados. Este show conta com a modalidade de Ingresso Solidário, o público pode adquirir esse ingresso com desconto mediante a entrega de 1 kg de alimento não- perecível na entrada do evento. (exceto sal e farinha). As doações recolhidas são destinadas a instituições que atendem indivíduos em vulnerabilidade social como abrigos, ONGs, e Banco de Alimentos. Mais informações no serviço abaixo.

O Estádio do Engenhão, palco de tantos momentos memoráveis ao longo dos anos, será transformado em um cenário único para este espetáculo imperdível. A gravação do DVD não apenas irá registrar a magia do samba e da musicalidade de Zeca Pagodinho, mas também marcará um capítulo significativo na história da música brasileira, trazendo a fusão de gerações e estilos.

ZECA PAGODINHO 40 ANOS – a turnê especial de Zeca Pagodinho 40 Anos levará o público a uma viagem musical repleta de sucessos atemporais. Com apresentações em diversas cidades, o artista destacará clássicos inesquecíveis de seu repertório, que compõem a riqueza do samba brasileiro.

A turnê consiste nas seguintes datas:

04/02 – Rio de Janeiro/RJ – Estádio Nilton Santos – Engenhão (gravação de DVD)

21/06 – São Paulo/SP – Espaço Unimed – DATA EXTRA

22/06 – São Paulo/SP – Espaço Unimed – SOLD OUT

13/07 – Florianópolis/SC – Arena Opus

27/07 – Campinas/SP – Royal Palm Hall

24/08 – Curitiba/PR – Expotrade Convention Center

31/08 – Porto Alegre/RS – Auditório Araújo Vianna

14/09 – Brasília/DF – Centro de Convenções Ulysses Guimarães

05/10 – Salvador/BA – Concha Acústica

19/10 – Recife/PE – Classic Hall

25/10 – Natal/RN – Teatro Riachuelo

23/11 – Belo Horizonte/MG – Arena Hall

06/12 a 09/12 – Navio Zeca Pagodinho – 40 Anos (pré-cadastro)

Mais informações sobre todas as datas e ingressos estão disponíveis em http://www.zecapagodinho40anos.com.br.