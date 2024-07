Zeca Pagodinho anuncia show extra em São Paulo

A turnê Zeca Pagodinho 40 anos, que tem show marcado para o dia 14 de dezembro, no Vibra São Paulo, ganha show extra no dia 13 do mesmo mês.

Os valores custam a partir de R$ 84, variando para cada setor disponível. A abertura de vendas para o público em geral se iniciou hoje (25), às 14h, pela plataforma uhuu.com.

A turnê já passou por cinco cidades, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Campinas e Curitiba.

ZECA PAGODINHO 40 ANOS

Quando 13 de dezembro, às 21h30Onde Vibra São Paulo – av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida, região sul

Preço A partir de R$ 84

Link: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/zeca-pagodinho-data-extra-13456