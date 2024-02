Zeca Baleiro faz show gratuito no Sesc Itaquera 

O cantor e compositor maranhense Zeca Baleiro apresenta seu novo show, “Depois da Primavera” em show único no dia 25/02, domingo às 15h no Sesc Itaquera. O show inclui canções marcantes de sua carreira, como “Telegrama” e “Flor da Pele”, assim como músicas dos seus álbuns mais recentes e “lados B”. Para assistir, não é necessário retirar ingresso, basta comparecer ao Sesc Itaquera no dia e horário do show.

Em 2023, Baleiro celebrou 26 anos de carreira com o lançamento do álbum de inéditas “Mambo Só” e do disco de sambas autorais “O Samba Não é de Ninguém”, que também terá uma tiragem em vinil. A comemoração ainda engloba um livro de memórias e o talk show “Evoé”. Outro projeto recente foi o lançamento da parceria com Chico César, com músicas lançadas em 2022.

Zeca Baleiro é conhecido pela extensa discografia e colaboração com diversos artistas, como Zé Ramalho, Vinícius Cantuária, Fagner, Chico César, Frejat e Paulinho Moska. Várias de suas músicas estiveram em trilhas sonoras de filmes e novelas. O músico já ganhou diversos prêmios durante a sua carreira, sendo inclusive indicado ao Grammy Latino três vezes, uma delas na categoria “Melhor Disco Pop”, em 2012.

Serviço

Zeca Baleiro

25/02/2024, domingo, às 15h

Local: Palco da Orquestra

Livre – Grátis