Zeca Baleiro e Wado lançam ‘Alma Turva’

Zeca Baleiro e Wado lançam em breve o álbum de inéditas “Coração Sangrento”. Mas antes disso liberam dois singles. O primeiro, “Dia de Sol”, já está rodando nas plataformas digitais, e “Alma Turva” foi liberado nesta sexta-feira, 11 de outubro.

Depois da balada pop “Dia de Sol”, os artistas caem no suingue com “Alma Turva”. “É um samba rock gostoso, que remete ao Trio Mocotó, Jorge Ben e tem um pouco do clássico ‘16 toneladas’, de Noriel Vilela”, revela Wado.

Produzido pelos artistas com Sérgio Fouad, o álbum reúne uma nova safra de canções, todas compostas por Wado e Baleiro a partir do período da pandemia, quando a parada dos shows deu espaço para novas criações. “Coração Sangrento” é fruto da admiração mútua e do desafio para compor um álbum inteiro juntos, essencial, com poucos elementos, lírico, poético e especial.

Eles se conheceram no início dos anos 2000, quando Wado surgiu na cena musical com seu emblemático “Manifesto da Arte Periférica”. “Seu universo estético particular, com melodias líricas e às vezes tomadas de certa estranheza, sua poesia crua e visceral, e seu despudor de passear por muitos mundos musicais, do axé ao samba, do rock à bossa, me chamaram a atenção”, relembra Baleiro. “Eu li numa revista IstoÉ de 2002, estupefato, que Zeca gostava do meu trabalho. A partir disso eu o procurei num show em Maceió e vide nossa verve e paixão por copos e bons assuntos, nos tornamos imediatamente amigos”, completa Wado.

A primeira parceria é de 2002, a primeira gravação é “Era”, lançada por Baleiro em “O coração do Homem-Bomba Vol.2” (2007), e de lá pra cá fizeram outras tantas canções, apresentações conjuntas e feats. Agora, lançam juntos “Coração Sangrento”.