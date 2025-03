Zé Vaqueiro lança compilação de sucessos com foco no Verão

O cantor Zé Vaqueiro, reconhecido como um dos principais representantes do forró contemporâneo, continua a fazer história na música brasileira com um impressionante total de mais de 2,9 bilhões de streams em plataformas digitais. Em um movimento que promete agitar o cenário musical neste verão, o artista lançou uma compilação de suas canções mais emblemáticas, intitulada “Verão Com Zé Vaqueiro – As Mais Tocadas 2025”, disponível nas principais plataformas digitais através da Sony Music.

Este novo projeto é uma celebração da energia vibrante da estação, apresentando faixas que já se tornaram verdadeiros hinos, como “Letícia”, “Volta Comigo BB”, “Maravilhosa”, “Coladin”, “Eu Tenho Medo” e “Meu Mel”. A compilação não só destaca os sucessos que marcaram sua trajetória, mas também traz uma nova identidade visual que reflete a atmosfera contagiante de seus shows ao vivo.

Zé Vaqueiro tem conquistado uma legião de fãs em todo o Brasil com seu estilo único e carisma inconfundível. A seleção de músicas nesse novo álbum foi cuidadosamente elaborada para proporcionar uma experiência sonora que aproxime ainda mais os ouvintes de sua arte envolvente. Além disso, os admiradores do cantor podem acompanhar suas redes sociais, onde são compartilhados conteúdos exclusivos, incluindo vídeos das performances ao vivo que capturam a essência de sua apresentação no palco.

Com essa nova iniciativa, Zé Vaqueiro reafirma seu status como um dos ícones do forró na atualidade, promovendo não apenas suas canções, mas também a cultura musical nordestina em todo o país.