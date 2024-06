Zé Vaqueiro emociona público de mais de 60 mil pessoas no São João de Campina Grande

O São João de Campina Grande de 2024 foi marcado por uma noite inesquecível e cativante para as mais de 60 mil pessoas presentes na arena deste último domingo, 02 de Junho. O cantor Zé Vaqueiro subiu no palco principal do Parque do Povo e encantou o público presente com seu talento e carisma, além de apresentar um show novo pensado especialmente para as apresentações de São João, confira a abertura: https://www.youtube.com/watch?v=2JFwf7IMVGA

O pernambucano fez o coração dos fãs bater mais forte e ao ser confrontado com a magnitude da multidão, que comprovou que “Maravilhosa”, faixa do primeiro DVD da carreira do cantor, intitulado “Ser tão eu”, tem tudo para se concretizar como a canção do São João 2024, Zé Vaqueiro confessou sentir nervosismo, mesmo com sua vasta experiência.

“Tenho que confessar que me dá um nervosismo muito grande. Ano passado a gente esteve aqui e eu também fiquei nervoso, não dá para se acostumar, tocar aqui é sempre a realização de um sonho. .. É uma responsabilidade muito grande entregar o meu melhor e fazer o povo feliz”, comenta Zé Vaqueiro.

Zé Vaqueiro também expressou muita gratidão por se apresentar no São João de Campina Grande lotado, e garantiu que os mais de 60 mil presentes iriam ver o melhor que ele tem a oferecer. “Tô muito gato com tudo isso que estou vivendo hoje, o público conhecendo todas as minhas músicas novas, cantando a todo momento, estou muito grato e feliz”, finalizou o cantor.

Com sua humildade e paixão pela música, Zé Vaqueiro conquistou não apenas os palcos, mas também o coração do público nordestino, são mais de 40 shows só em Junho, tornando-se uma figura emblemática do São João de Campina Grande e de todo o Nordeste.