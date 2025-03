Zé Roberto é o novo reforço do time ON® Optimum Nutrition

A ON® Optimum Nutrition, líder global em nutrição esportiva e dona do whey protein mais vendido e premiado do mundo, acaba de anunciar seu mais novo parceiro: Zé Roberto. O ex-jogador de futebol, que brilhou em grandes clubes brasileiros e no Bayern de Munique, agora se une ao time de atletas e influenciadores da marca para inspirar milhões de pessoas a manterem uma rotina ativa e equilibrada.

Referência em longevidade e alta performance, Zé Roberto sempre fez da disciplina e do cuidado com a saúde os pilares de sua trajetória. Hoje, com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, compartilha dicas de treinos e bem-estar, mostrando que a constância é a chave para um estilo de vida saudável. Agora, com o suporte da ON® Optimum Nutrition, ele reforçará sua rotina com suplementação de alta qualidade e trará conteúdos exclusivos sobre sua preparação e desafios diários.

Zé Roberto também será um dos protagonistas da nova campanha da marca, #BoraFicarON, que chega para transformar desculpas em motivação e tem sua estreia marcada para amanhã, dia 18 de março.

“O Zé é um exemplo de atleta e disciplina. Seu estilo de vida inspira tanto grandes esportistas quanto quem busca mais saúde no dia a dia. Essa parceria faz total sentido porque ele representa os valores da ON® Optimum Nutrition: dedicação, performance e bem-estar. Juntos, queremos motivar as pessoas a treinarem com constância e a entenderem como a suplementação pode ser uma aliada na jornada para uma vida mais saudável”, destaca Ricardo Barbara, VP e General Manager LATAM da Glanbia Performance Nutrition, detentora da ON® Optimum Nutrition.

“A honra é toda minha em fazer parte dessa equipe. Agradeço ao Ricardo e a ON® Optimum Nutrition pela confiança no meu trabalho. Estar ao lado de uma marca tão respeitada mundialmente me motiva ainda mais a seguir compartilhando minha paixão pela performance e pelo bem-estar”, afirma Zé Roberto.

Sobre a campanha #BoraFicarON

A ação, que contará com Zé Roberto e outros grandes nomes do esporte e da saúde, como Lucas Moura, Arthur Nory, Tamires Dias, Felipe Motta, Daniel Coimbra, Norton Mello, Pepê Gonçalves, entre outros, propõe um desafio envolvente: mostrar que as desculpas para não treinar podem se transformar em incentivo.

A iniciativa traz um conceito inovador: camisetas com frases típicas usadas para evitar o treino serão impressas com tinta hidrocrômica. Ou seja, à medida que os atletas suarem, as mensagens se transformarão em frases de motivação.

Lucas Moura: “Quando falam em treinar, dou logo um drible.”

-> Com o suor, a frase se transforma: “Na preguiça. Bora ficar ON®.”

Tamires Dias: “Desta vez vou ficar no banco.”

-> Com o suor: “Pegando pesado no leg press. Bora ficar ON®.”

Arthur Nory: “Hoje vou ficar de pernas para o ar.”

-> Com o suor: “Treinando na barra fixa. Bora ficar ON®.”

Os influenciadores irão compartilhar suas experiências nas redes sociais, desafiando seus seguidores a entrarem no movimento e postarem seus treinos com a hashtag #BoraFicarON. Além disso, um squad de influenciadores receberá um press kit com uma camiseta exclusiva com a mesma mensagem dos embaixadores. Sendo assim, somente eles terão um exemplar.

Com essa campanha, a ON® Optimum Nutrition reforça sua missão de incentivar um estilo de vida ativo e mostrar que, com determinação e os aliados certos, qualquer desculpa pode virar motivação.