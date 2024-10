Zé Ricardo & Thiago lançam “Atrai O Que Fala”

Zé Ricardo & Thiago estão de volta com a animada e contagiante “Atrai O Que Fala”, que já está disponível em todas as plataformas digitais. De Goiânia para o mundo, a dupla está com os olhos no verão e pronta para dominar os próximos meses com muito sertanejo e alto astral. A faixa inédita chega acompanhada de um videoclipe cheio de estilo, gravado ao lado de vários influenciadores, que prometem levar a música ainda mais longe. E o objetivo é claro: alcançar todos os litorais do Brasil e conquistar o coração do público universitário, que vai vibrar com essa trilha sonora perfeita para festas e encontros.

Sobre o novo hit, Thiago revela:

“Essa música foi escolhida a dedo. Foram meses ouvindo várias faixas de compositores diferentes, e cada vez que a gente se reunia para escutar, essa sempre se destacava. O que mais nos encantou foi que, além de ser uma música alegre e positiva, ela tem a nossa cara e pode ser curtida por todo mundo, sem apelação. Essa energia conquistou a gente!”

Falando do videoclipe, dirigido por Luiz Soufe, Thiago complementa:

“Quando começamos a produzir o lançamento, vimos que daria um clipe muito legal e veio a ideia de convidar influencers de todo o Brasil! O resultado ficou incrível. É a nossa grande aposta para curtir esse verão que tá vindo aí.”

Lista de participações

@otata.oficial @jacquesvanier @tiaobrutosistematico @fidelisfalante @vovodorep @olucasbatt @luan_pardini @sougllauber @ovitorhuggo_ @souzajunior_oficial @faelgomeess @sidpeao @seugeraldo @ofaelalegria

Ficha Técnica

Produção musical: Felipinho

Mix/Master: Rafael Vargas

Direção Geral: Golfão Produções Artísticas