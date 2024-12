Zé Ricardo & Thiago lançam “Atrai O Que Fala” com Jiraya uai

Zé Ricardo & Thiago recebem Jiraya uai no remix do hit “Atrai O Que Fala”, já disponível em todas as plataformas digitais. Após ótima recepção à versão original, a dupla está com os olhos no verão e pronta para dominar os próximos meses com muito sertanejo e alto astral, agora ao lado de Jiraya uai.

Ouça aqui: https://onerpm.link/168200333444

Sobre a nova versão da faixa, Thiago celebra:

“Essa música foi escolhida a dedo. Foram meses ouvindo várias faixas de compositores diferentes, e cada vez que a gente se reunia para escutar, essa sempre se destacava. O que mais nos encantou foi que, além de ser uma música alegre e positiva, ela tem a nossa cara e pode ser curtida por todo mundo, sem apelação. Essa energia conquistou a gente! E estamos muito felizes em receber o Jiraya uai nesse remix que vai animar ainda mais os churrascos e festas pelo Brasil!”

Ficha Técnica

Produção musical: Felipinho

Mix/Master: Rafael Vargas

Direção Geral: Golfão Produções Artísticas