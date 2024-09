Zé Ramalho canta com a filha Linda Ramalho pela primeira vez

O cantor Zé Ramalho subiu no palco do Caldeirão com Mion (Globo) neste sábado (28) e cantou ao lado da filha Linda Ramalho pela primeira vez.

Os dois fizeram uma apresentação de um dos maiores sucesso da carreira do artista: “Chão de Giz”. Pai e filha se abraçaram no final da música e foram aplaudidos de pé pela plateia.

Linda canta rock e, no ano passado, lançou um álbum com releituras de músicas do pai, com um toque pessoal. O “Linda Ramalho canta Zé Ramalho” tem dez sucessos do músico paraibano na versão rock, entre elas “Frevo Mulher” e “Admirável Gado Novo”.

Questionada por Marcos Mion sobre o mergulho na obra do pai, ela afirmou que estava “sendo incrível”. “Está sendo maravilhoso. Eu estou fazendo uma roupagem nova, estou cantando as músicas dele na versão rock. E hoje eu finalmente estou cantando ao lado dele, pela primeira vez na minha vida”, disse.

Zé Ramalho complementou dizendo que era maravilhoso cantar ao lado da filha. “A Linda, desde pequenininha, já demonstrava essa proximidade com a música. Toda vez que eu estava tocando violão em casa, ela abria a porta, entrava e ficava sentada olhando eu cantar”, contou o artista.