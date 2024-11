Zé Neto e Cristiano voltam aos palcos

Zé Neto e Cristiano, renomada dupla sertaneja, retomaram suas apresentações musicais após uma pausa de três meses. O hiato foi necessário para que Zé Neto pudesse se dedicar ao tratamento de depressão e síndrome aguda do pânico. O retorno aos palcos ocorreu em um evento privado realizado na última terça-feira (26), em São Paulo.

No mês de agosto, a dupla tomou a difícil decisão de cancelar compromissos previamente agendados, a fim de permitir que Zé Neto concentrasse seus esforços na recuperação. Durante o show de reencontro com o público, Zé Neto compartilhou sua experiência pessoal, revelando que os sintomas começaram a se manifestar após a pandemia, com a retomada das atividades normais no setor musical. “Eu sentia um formigamento no braço e uma aceleração no coração, mas relutei em aceitar, pensando que não era nada”, desabafou o cantor.

Cristiano, parceiro de longa data nos palcos, observou mudanças significativas no comportamento de Zé Neto desde aquela época. “Ele me via como um antagonista por eu restringir o consumo de álcool no camarim. Era difícil para ele reconhecer a doença e eu testemunhava essa transformação preocupante”, comentou Cristiano.

Durante o tratamento, Zé Neto passou por acompanhamento psicológico e psiquiátrico intensivo, incluindo sessões terapêuticas prolongadas. Em busca de um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a dupla decidiu reduzir o número mensal de shows para doze a partir de janeiro de 2025.

Cristiano destacou a importância dessa mudança: “Precisamos passar mais tempo em casa. Aprendemos que existem coisas muito mais valiosas na vida.”

Além disso, durante o evento de retorno, Zé Neto e Cristiano anunciaram a turnê “Intenso”, prevista para 2025. A série de shows passará por sete cidades brasileiras e incluirá apresentações internacionais em Miami e Boston nos Estados Unidos, além de Porto e Lisboa em Portugal. Antes dessa turnê especial, eles realizarão um show aberto ao público em Massaranduba, Santa Catarina, no dia 13 de dezembro.

A agenda da turnê “Intenso” está programada para começar em 22 de março em São Paulo e terminará em 29 de novembro em Porto Alegre. Os fãs podem esperar por uma experiência única com apresentações que prometem emocionar e celebrar esse novo capítulo na carreira da dupla.

Este retorno marca não apenas uma nova fase na trajetória profissional dos artistas, mas também um compromisso renovado com o bem-estar pessoal e artístico.