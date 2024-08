Zé Neto e Cristiano suspendem agenda de shows por depressão e síndrome do pânico de cantor

A dupla Zé Neto e Cristiano suspendeu a agenda de shows pelos próximos 90 dias. Segundo um comunicado publicado no perfil da dupla no Instagram, Zé Neto está com “depressão e síndrome aguda do pânico”.

O cantor será submetido a um tratamento e precisou interromper o trabalho temporariamente.

“Agradecemos o carinho e compreensão de todos. Estamos em oração pela plena recuperação do nosso Zé Neto”, diz o comunicado.

Zé Neto, 34, e Cristiano, 36, são de São José do Rio Preto, no interior paulista. Em 2022, o cantor Zé Neto se envolveu em polêmica após acusar Anitta de fazer show com recursos públicos, o que, na verdade, foi ele quem fez.