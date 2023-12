Zé Neto, dupla de Cristiano, tem melhora em quadro clínico após capotagem

O quadro clínico do cantor Zé Neto vem evoluindo de forma positiva, aponta o boletim médico do artista. Ele fraturou três costelas em um acidente de carro, na noite de terça-feira (5).

Na quinta (7), o cantor deixou a UTI do Hospital de Base de São José do Rio Preto e foi transferido para um quarto na enfermaria. Apesar da melhora no quadro de saúde do artista, ainda não há previsão de alta.

“É preconizada, segundo os protocolos médicos, a permanência de paciente em ambiente hospitalar quando envolvido em acidente automobilístico de alto impacto”, diz o boletim médico do sertanejo.

“Devido às fraturas em três costelas, desde a internação na UTI, o paciente vem realizando exercícios de fisioterapia respiratória para contribuir com seu bem-estar. O tratamento das fraturas é conservador.”

Zé Neto sofreu o acidente quando voltava de seu rancho em Fronteira, cidade mineira a 670 quilômetros de Belo Horizonte. Segundo um boletim médico anterior, o sertanejo chegou ao hospital às 22h30 e foi atendido pela equipe médica, que fez uma avaliação clínica e exames diagnósticos de imagens.

O acidente ocorreu na BR-153, conhecida como rodovia Transbrasiliana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu dois carros, uma caminhonete e um caminhão.

Outras quatro pessoas, que estavam nos outros veículos, também ficaram feridas, uma delas em estado grave e três com ferimentos leves. Uma das vítimas é uma criança.

Ainda segundo a polícia, a caminhonete de Zé Neto colidiu com uma carreta, que depois do impacto atravessou as duas faixas da pista, causando a interdição do trânsito. Em seguida, houve a capotagem e a batida nos outros veículos.