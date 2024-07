Zé Neto & Cristiano lançam “Melação” feat. Luan Santana

Os últimos lançamentos de Zé Neto & Cristiano tem sido “Intenso”, a dupla já emplacou duas músicas no TOP 50 das plataformas de áudio, “Deu moral” e “Foi intenso” estão há mais de 11 semanas entre as faixas mais ouvidas do país. O DVD “Intenso” foi gravado em março e contou com diversas participações, dentre as mais aguardadas foi Luan Santana, o cantor participou da canção “Melação”, que fica disponível no Vol.02 nesta quinta-feira, às 21h. Confira: https://ads.somlivre.com.br/znec–intenso-vol2

“A gente acredita que este lançamento será um dos mais fortes do Intenso, o feat com o Luan era algo muito pedido pelos nossos fãs, a recepção foi linda no palco, todos cantaram alto. Nas nossas redes sociais sentimos que Melação é uma das mais pedidas, então já decidimos divulgar e acabar com a ansiedade do público e nossa também”, comentam Zé Neto & Cristiano. O videoclipe de “Melação” fica disponível no Youtube oficial da dupla no dia seguinte, sexta-feira, 12 de Junho, às 12h.

As outras quatro faixas inéditas serão: “Ela Sonhou”, “Dez Sinais, “Devolve Eu” e “Homem da Casa” que complementam o Vol.2 do DVD “Intenso”, os clipes ficarão disponíveis respectivamente nas próximas sextas-feiras, sempre ao meio-dia.

O DVD “Intenso” será lançado aos poucos no decorrer do ano. Ao todo foram 25 novas faixas gravadas ao lado das participações Luan Santana, Ana Castela, Simone Mendes, Léo Santana, Menos É Mais e Bruno César & Rodrigo, Bruno que inclusive é o compositor de“Foi Intenso”. Este é o segundo projeto realizado após Zé Neto & Cristiano assumirem a gestão da própria carreira, o primeiro foi o DVD “Escolhas” que se tornou o álbum mais ouvido do país nas plataformas de áudio.

“Intenso” Vol.02:

1 – Melação feat. Luan Santana

(Compositores: Gabriel Agra / Nayton Costa / Guilherme Ferraz / Diego Yure / João Vitor JV)

2 – Deu Moral

(Compositores: Bruno César, Cristian Ribeiro, Felipe Kef)

3 – Ela Sonhou

(Compositores: Macenna, Jhonny, Clebinho)

4 – Foi Intenso part. Ana Castela

(Compositores: Ana Castela, Felipe Kef, Kaique Kef, Leo Souzza, Mateus Félix, Rodrigo Marco, Tiago Marcelo)

5 – Dez Sinais

(Compositores: Bruno César, Henrique Castro, Elvis Elán)

6 – Numa Pancada Só

(Compositores: Marcos Buzzo, Gustavo Chaves, Gabriel Araújo, Os Parazim)

7 – Devolve Eu

(Compositores: Bruno César, Rodrigo Reys, Dudu Oliveira, Zé Neto)

8 – Beijo das Galáxias

(Compositores: Rodrigo Reys, Matheus Fernandes, Renno Poeta, Junior Gomes)

9 – Homem da Casa

(Compositores: Kauã Rodrigues, Thomaz Rodrigues, Guizera, Matheus Mattos, Denim Freitas, Vitor Henri)

10 – Horóscopo

(Compositores: Juliano Tchula, Hiago Vinicius, Natanael Silva, Ruan Soares, Serginho Santos, Vilmar Bonfim)

11 – Seu Filho Deu Certo

(Compositores: Benicio Neto, Junior Gomes, Marco Esteves)