Zé Neto & Cristiano estreiam label em São Paulo com participações especiais 

O primeiro show de Zé Neto & Cristiano em São Paulo após a pausa foi marcado por um repertório diferenciado, que teve mais de 3h de duração. A estreia da label “Intenso” aconteceu na noite de sábado (22) no Arca Spaces e contou com muitas surpresas, entre elas, as participações de Gian & Giovani e Cezar & Paulinho. O after do evento ficou por conta de Netto DJ, artista da ZNeC Produções, escritório da dupla.

Allysson Moreno

Entre as diversas surpresas e ações preparadas para os fãs, uma se destacou: totem com pedidos de músicas. O público teve direito de escolher cinco músicas para entrarem no setlist do show através de uma votação popular, onde cada pessoa selecionava uma faixa que queria ouvir.

“Foi uma noite mágica e não poderia ter sido melhor. Tudo foi pensado da melhor maneira possível, queríamos fazer com que fosse uma noite especial, mas que também fosse como uma ‘resenha e churrasco’ entre amigos, sabe? Por isso, cantamos modões, separamos algumas músicas que nossos fãs sempre pediram e chamamos convidados”, conta a dupla. “Tudo foi intenso, literalmente, e mal podemos esperar pelos próximos, em breve será a vez de Cuiabá ter essa oportunidade”, completam.

Outro momento especial foi a entrega de um disco de platina triplo pelos 700 milhões de streams no projeto “Intenso”, mais recente DVD da dupla. O marco foi entregue pela gravadora dos artistas, a Som Livre, em certo momento do show.

Além disso, a cantora Bruna Gonçalves (@brunagoncalvesoficial) foi a primeira vencedora do concurso “Deu Moral no Intenso” e conquistou seu lugar para cantar com a dupla na estreia da label. Este concurso é destinado a cantores ou duplas sertanejas que desejam ter a oportunidade de dividir o palco com Zé Neto & Cristiano. Para participar da ação, o participante deve postar um vídeo cantando a faixa “Deu Moral” no Instagram e utilizar a hashtag #DeuMoralNoIntenso. Na legenda, é obrigatório marcar a dupla (@zenetoecristiano) e o perfil do evento (@intenso), além de indicar o nome da cidade em que está concorrendo.

É necessário postar o vídeo até 10 dias antes da data do show que quer participar e o resultado sairá sete dias antes do evento. Na segunda fase, os três vídeos com maior número de compartilhamentos serão analisados individualmente pelo produtor musical Dudu Oliveira, que definirá de forma técnica o grande vencedor de cada edição do concurso.