Zé Neto & Cristiano divulgam Vol.03 do DVD “Intenso”

Zé Neto & Cristiano seguem o sucesso do DVD “Intenso”, que acumula mais de 542 milhões milhões de streams em 11 faixas nas principais plataformas de áudio, agora a dupla divulga o Vol.03 do projeto com três inéditas: “Pulando o muro”, “Foi Deus que mandou” e “Dona saudade”, disponíveis em todas as plataformas de áudio nesta quinta-feira, às 21h. Confira: https://ads.somlivre.com.br/znec-pre-saveescolhasvol.3

“Pulando o muro” é a faixa de trabalho do terceiro lançamento, com uma letra leve e divertida, trazendo Cristiano como voz principal na primeira parte da canção. O vídeo fica disponível no Youtube Oficial de Zé Neto & Cristiano no dia seguinte, sexta-feira (30) às 12h. As demais faixas ganham videoclipe nas próximas respectivas sexta-feiras sempre ao meio-dia.

“Intenso” carrega a chance de se tornar novamente o álbum sertanejo mais ouvido do ano nas plataformas digitais, Zé Neto & Cristiano realizaram o feito em 2023 com o projeto “Escolhas” e agora percorrem o mesmo caminho. No DVD “Intenso” os cantores apostaram em diversas participações especiais, como Luan Santana em “Melação”, e Ana Castela em “Foi intenso”, até o final do ano serão divulgadas as faixas em parcerias com Simone Mendes, Menos É Mais, Léo Santana e Bruno César & Rodrigo.

Há muitas novidades a serem divulgadas enquanto a dupla se mantém afastada dos palcos para a recuperação do cantor Zé Neto. Os lançamentos estarão disponíveis em todas as plataformas, playlists e rádios, para matar a saudade dos fãs. Zé Neto & Cristiano se consolidaram como uma das maiores duplas do sertanejo, atualmente são mais de 12,8 milhões de ouvintes mensais só no Spotify, e continuam a carregar sucessos e atrair multidões por onde passam.

VOL.03 INTENSO:

Pulando O Muro

Foi Deus Que Mandou

Dona Saudade