Zé Neto & Cristiano assumem gestão da carreira da dupla Diego & Arnaldo

Em 2022, Zé Neto & Cristiano formaram o escritório “ZNEC Produções” quando decidiram gerenciar a própria carreira, desde então a dupla tem colhido bons frutos de suas “Escolhas”, palavra que deu título ao álbum consagrado o mais ouvido em todas as plataformas e rádios do país no último ano. Nesta quarta-feira, 26, os cantores anunciam Diego & Arnaldo como parte do casting do escritório, que também empresaria Bruno César & Rodrigo.

Juntos desde 2016, Diego & Arnaldo foram descobertos no cenário musical de Ribeirão Preto. Os amigos, que hoje residem em Goiânia, colecionam alguns sucessos na carreira, como “Relógio Parado” que só no Youtube acumula mais de 113 milhões de visualizações, “Sofri em dobro” e “Regras”. O escritório ZNEC Produções assume toda a gestão da carreira da dupla para desenvolver os novos projetos e gerenciar agenda de shows. Em breve, vem novidades por aí.

A “ZNEC Produções” tem sede em São José do Rio Preto, cidade de Zé Neto & Cristiano, e vem se especializando em gerenciamento artístico no meio sertanejo. Acompanhe as novidades no instagram: https://www.instagram.com/znec.producoes/