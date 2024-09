Zé Love refutou Milan e viu carreira tombar até perder sítio e ir à Fazenda

Zé Eduardo retornou aos noticiários recentemente, mas não por causa do futebol. Conhecido como Zé Love, o atacante é um dos participantes do reality show A Fazenda 16 e também teve que ceder um sítio de R$ 1,8 milhão a Neymar pai devido a dívidas.

Antes de sua carreira virar de cabeça para baixo, ele foi campeão da Libertadores com o Santos e chegou a estar apalavrado com o Milan. Teve depressão, virou um “andarilho da bola” e vem tentando se reerguer nos últimos anos.

AUGE NO SANTOS E MILAN NO QUASE

Zé Love viveu no Santos o auge da carreira, ao lado de Neymar, há mais de 13 anos. Revelado pelo Palmeiras, ele não havia se firmado em nenhum dos diversos clubes em que passou até chegar ao Peixe, em 2010. Virou titular no Alvinegro praiano e deslanchou.

O atacante se sagrou campeão da Libertadores de 2011 com o clube e na sequência foi negociado para o futebol italiano. Chegou na Europa para defender o Genoa, mas sofreu uma lesão logo no primeiro mês e passou a primeira temporada inteira praticamente “de molho”. A pré-temporada seguinte, entretanto, começou promissora.

O brasileiro despertou interesse e ficou muito perto de reforçar o Milan, mas o negócio melou por questão de “dignidade”. Zé Love afirmou que chegou a assinar um contrato de empréstimo com o gigante italiano, mas acrescentou que ouviu de diretores da equipe que sua contratação estava em “stand-by”. Ele assinaria caso Bojan, que estava no Barcelona, não fosse contratado. Não topou esperar o fim da “novela” entre Milan e outro atacante.

“Viajei para Milão, mas cheguei lá e não acertei. Não quis aceitar a condição de ter que ficar em um hotel sem treinar esperando o desfecho. Não teve nada de teste. Eu não poderia treinar e jogar lá sem contrato assinado. Eles queriam que eu ficasse esperando no hotel até quem sabe anunciarem outro nome internacional e eu não poderia aceitar uma situação dessas”, disse o jogador ao UOL, em 2012.

“Eu não sou jogador de ficar esperando em ho hoje, mas poderia ter acontecido alguma outra coisa. Eu já joguei em clube pequeno, já precisei me sujeitar a um tipo de situação como essa de ter que espera resposta de clube, mas meu pai me ensinou que eu tinha que ter dignidade.”

LADEIRA ABAIXO E DEPRESSÃO

Zé viu sua carreira derrapar depois do recuo com o Milan. Ele decidiu voltou ao Genoa, mas foi escanteado pelo clube e emprestado na sequência. Segundo contou, a decisão seria uma espécie de represália por ter desrespeitado a ordem do presidente ao não esperar o desfecho da negociação com o Milan.

O atacante retornou ao Brasil e deu início a um rodízio entre times de menor expressão, incluindo equipes do exterior. Teve passagem pelo futebol da China, Arábia Saudita e Malásia, sem se firmar em nenhum lugar. O único clube em que ficou mais de uma temporada foi o Brasiliense, que defendeu em 2020 e 2021.

Chegou a enfrentar uma suspensão de um ano após cuspir em árbitro durante jogo da Série D. Em 2021, ele foi condenado pela cusparada e por ter agredido um profissional com um chute no joelho durante a derrota do Brasiliense para a Ferroviária. Ficou afastado dos gramados até o ano passado.

A punição gerou uma ansiedade que evoluiu para depressão. Em entrevista antiga ao UOL, ele contou que enfrentou a doença “um dia de cada vez” e que também lidou com outras complicações de saúde, que o fizeram ser internado, como hipocalemia -doença que reduz absurdamente o nível de potássio no sangue.

A depressão é uma doença silenciosa. Estou sorrindo aqui, mas posso dar dois ou três passos e começar a chorar. Não existe linearidade na dor; há meses, convivo com ela e com essa instabilidade. Tem dia que acordo empolgado e sinto vontade de levantar da cama e treinar; mas geralmente não é assim. Tenho acordado e tomado remédio para dormir de novo. Fico ansioso e só quero que o dia passe logo.

Zé Love encontrou forças no apoio da família, voltou a jogar futebol, mas está sem time -defendeu por último o Iguatu, entre janeiro e maio de 2023. Com mais de 20 clubes diferentes na bagagem, o atacante ainda não pendurou as chuteiras e aceitou o convite para participar do reality da Record para disputar o prêmio de R$ 2 milhões. A edição deste ano do programa estreou na última segunda-feira (16).

Nesse meio tempo, contraiu dívidas que culminaram na perda de um sítio de 14,32 hectares. Zé Love possuía dívidas que foram assumidas por Neymar pai perante a Justiça, e teve que ceder o imóvel ao empresário para quitar sua pendência com ele.