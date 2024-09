Zé Love acusa aliada de fazer ‘jogo duplo’ em A Fazenda

Vanessa Carvalho foi alvo de críticas por seu jogo em A Fazenda 2024 (RecordTV).

Fernanda Campos e Babi Muniz encontraram o quadro tático da academia com as fotos de Vanessa, Cauê Fantin, Gui Vieira e Júlia Simoura na roça. Elas mostraram o quadro para Vanessa, e a peoa foi até Sacha perguntar se era alvo de votos dos peões. Os aliados de Vanessa, porém, reprovaram a atitude.

Babi: “Gente, eu não sei se dá pra falar as coisas pra Vanessa”.

Fernanda: “Não dá mais pra falar nada com ela. Porque tudo que a gente fala, ela solta o jogo”.

Babi: “É um jogo muito arriscado. Quem é amigo de todo mundo, não é amigo de ninguém!”

Zaac: “Fiquei besta agora. Não esperou nem um milésimo…”.

Zé: “Esperou nada. Foi saindo e foi lá direto. E já tá ali com uma, daqui a pouco vai estar com outra. Pode ter certeza”.

Zaac: “Vai mesmo. E o outro [Sacha] já falou para a Larissa que a Vanessa tava perguntando”.

Fernanda: “O Juninho disse que ela já tava lá na Luana”.

Zaac: “Se for parar pra analisar, impossível a pessoa conseguir ficar por muito tempo em dois ambientes”.

Babi: “Gente, a Vanessa não pode ser assim. Eu gosto muito dela, eu já cansei de falar pra ela: ‘Amiga não faz essas coisas'”.

Fernanda: “Já era. Ela tava falando com todo mundo”.

Babi: “Eu falei pra ela, ‘a gente apelidou você de vereadora. Fica tentando comprar voto’. Eu posso ser tudo, mas mentirosa e falsa eu não sou. Eu só não falo com as meninas porque não sou amiga delas, então não é ser falsa. Não sou amiga delas. Aí o que tenho para falar delas, falo no ao vivo para todo mundo ouvir. Agora a Vanessa, já falei, já conversei…”.

Fernanda: “Não adianta”.

Zé: “A primeira vez eu já tinha falado pra vocês que eu tinha certeza. Agora tenho certeza de novo. Toma cuidado”.

Babi: “Mas o que tu acha? Qual é a tua certeza? Que ela tá fazendo leva-e-traz?”.

Zé: “Jogo duplo. Certeza absoluta. Assim, se ela puder te f*der para ela sair da Roça, ela vai te foder. Sem sombra alguma de dúvidas”.