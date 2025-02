Zé Longuinho compartilha detalhes de cirurgias para feminização facial

Na última quarta-feira, 19, a influenciadora digital Zé Longuinho, de 22 anos, utilizou suas redes sociais para compartilhar sua recente experiência com cirurgias de feminização facial, totalizando um investimento de R$ 110 mil. A jovem abordou o tema com transparência e destacou que, apesar de o Sistema Único de Saúde (SUS) oferecer esses procedimentos, o tempo de espera seria excessivo, levando-a a optar por financiar os tratamentos de forma particular.

Em uma postagem realizada na segunda-feira, 17, Zé Longuinho comentou que os resultados finais dos procedimentos estéticos só devem ser visíveis após um período de um ano. Durante sua explicação, ela mencionou as diversas intervenções que realizou: “Fiz gogó, queixo, mandíbula, nariz e a testa. E tudo envolve osso e cartilagem; então raspou osso para dar afinada, raspou a cartilagem do gogó e raspou osso e cartilagem do nariz que eu tinha. Foi basicamente isso”, revelou.

A influenciadora também compartilhou seus objetivos pessoais em relação à sua identidade de gênero. Ela expressou o desejo de se sentir andrógina antes de transitar completamente para a feminilidade: “Quero primeiro me sentir muito andrógina, muito feminina, para depois colocar prótese nos seios”, confidenciou.

Essa jornada de autoconhecimento e transformação tem gerado discussões nas redes sociais sobre a importância do respeito à diversidade de gênero e da aceitação pessoal.