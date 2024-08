Zé Felipe, Nattan e o Rei da Batidinha fazem releitura de “Patrai”

Seguro o capacete que lá vem “misturada”: Zé Felipe se une a Nattan e ao Rei da Batidinha, para uma releitura do hit nordestino “Patrai”, a faixa chega às plataformas de áudio no dia 15 de agosto, às 21h.

“Patrai” é um daqueles hits “chiclete” produzido no nordeste. A força do viral tem sido cada vez mais acentuada na nova cena da música, isso já é uma realidade. E acontece em polos diferentes, produzidos em sua origem regional e, em seguida, ganham repercussão em nível nacional. É o que provavelmente irá acontecer com “Patrai”, que ganhou o público do agreste da Paraíba, com o Rei da Batidinha e seguramente deve atingir outras regiões com a chegada de Zé Felipe e Nattan.

A produção musical ficou nas mãos de Caetano do Prado, Cleber Show e Renan Rover, enquanto o clipe teve produção de Victor (VTX Filmes), exaltando todo o carisma desses jovens cheios de energia.

O videoclipe será lançado no canal do Zé Felipe [LINK], no dia 16 às 12h, e promete conquistar o público com uma produção visual vibrante e envolvente, marcada pelo estilo inconfundível do trio. Prepare-se para cantar e dançar ao som de “Patrai”, uma música que chega para dominar as playlists e os paredões Brasil afora.