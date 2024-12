Zé Felipe, Mc Tuto e Natanzinho Lima se unem em “Vida Rueira”

Os três sucessos de 2024 determinam o clima deste final de ano em “Vida Rueira”. O fenômeno digital Zé Felipe reuniu o cantor da música mais ouvida do ano (The Box Medley Funk 2), Mc Tuto, e a revelação Natanzinho Lima em um feat. dançante com DJ DG e Batidão Stronda.

“Baby, o que vai ser de mim? Sem teu corpo no meu coladinho”, o refrão que promete tocar nos paredões e festas de confraternização. Nesta sexta-feira, às 00h, a música que mescla a individualidade de cada artista que conquistou o Brasil nos últimos 12 meses estará disponível em todas as plataformas de áudio. O videoclipe colorido e animado embala o ritmo de piseiro e arrocha, e chega ao canal oficial do YouTube de Zé Felipe ao meio-dia.