Zé Felipe, Mc Jacaré e Loirin Prod incorporam clássico de Bruno & Marrone ao MTG “Desilusão”

O MTG se espalhou pelo Brasil. O movimento funk de Belo Horizonte/MG tem levado misturas de ritmos interessantes às principais playlists, o que chamou a atenção de Bruno & Marrone. A dupla sertaneja se surpreendeu com o sucesso das rádios em 2009, “Não tente me impedir”, viralizando no TikTok com uma sonoridade diferente. Hoje (quinta-feira, 20), às 21h, acontece o lançamento oficial de “Desilusão MTG” com o toque de Zé Felipe e MC Jacaré e produção de Loirin Prod. Pré-save: https://bfan.link/desilusao-mtg

A sigla é a abreviação do termo “montagem”, que reúne diferentes músicas e/ou artistas com as alterações sonoras do estilo do produtor ou DJ. A letra e vozes marcantes de Bruno & Marrone iniciam “Desilusão MTG” com o trecho “Eu, jurar amor, para quê? Você não me engana mais. Me anulei por você, só pra ter desilusão”. Embalada pelas vozes de Zé Felipe e Mc Jacaré e o toque de Loirin Prod, que modernizam o enredo com o refrão “nunca mais eu vou amar, nunca mais vou me iludir”. “Gosto demais de ouvir as novidades da música e o que as pessoas estão curtindo, e numa dessas eu me deparei com a prévia da faixa, na hora eu pensei “tenho que fazer parte disso” e corremos atrás para fazer acontecer. O resultado está moderno, alto astral, uma batida gostosa para curtir com o talento único de Bruno & Marrone”, comenta Zé Felipe.

A mescla do sertanejo com o ritmo do funk promete chegar ainda mais longe. “Essa é uma canção nossa lá de 2009, tocava em tudo que era rádio naquela época. Não dava nem para imaginar que, anos depois, o nosso meio musical que é tão diverso trouxe ela de volta para as novas gerações. A gente gosta desse movimento, o público jovem está sempre presente em nossos shows, grande parte deles chegaram até nós por essas atualidades”, compartilha Bruno & Marrone.

O responsável por viralizar a prévia do single no TikTok conta que “estava ouvindo a música do Bruno & Marrone, quando me veio a ideia de fazer a MTG. Soltei uma prévia para ver se o pessoal curtia e logo todo mundo começou a compartilhar nas redes sociais e o Mc Jacaré e o Zé Felipe entraram em contato comigo querendo entrar no som. Já está sendo um sucesso antes mesmo do lançamento da música oficial”, relembra Loirin Prod.