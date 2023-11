Zé Felipe lança seis músicas e videoclipes em novo projeto

Mc Ryan, Dennis, Leonardo, Mc Rica, Luan Pereira e Mc Livinho, são os feats que compõem o novo projeto de Zé Felipe, que contou com grupo de compositores de Miami, eles estiveram no Brasil para agregar a este novo trabalho. São seis faixas disponibilizadas nas plataformas de áudio e vídeo. No canal oficial do YouTube de Zé Felipe, os clipes foram lançados na sequência com intervalo de cinco minutos cada. Além de todas as faixas e clipes serem disponibilizados no mesmo dia, a estratégia também abrange a data do lançamento, que normalmente acontece às sextas-feiras, a equipe do cantor e a Som Livre optaram em fugir da “regra”.

“Coloca o capacete” traz Zé Felipe como ele sempre se definiu: sem rótulos!

A outra novidade é a cumplicidade sempre explícita entre Zé Felipe e Virginia Fonseca, desta vez a esposa além de participar dos clipes, também assina a direção ao lado de Fernando Moraes. Sim, eles se conhecem, estão sempre juntos e um incentiva o outro. “Hoje, poucas pessoas sabem como quero conduzir minha carreira, e a Vi somou demais, por entender exatamente o que eu quero mostrar”, explica o cantor. Os clipes têm uma estética diferente e são interligados com continuidade entre eles.

Zé Felipe fez a produção musical junto com Newton Fonseca, com quem trabalha desde o sucesso “Só tem eu”, produziram um projeto que mescla ritmos passeando pelo funk, eletrônico, piseiro e bregadeira romântica. “Cada música do EP tem uma estética e identidade diferente, então conseguimos misturar gêneros musicais e isso é o que define a minha música. Eu nunca gostei de me rotular em um único gênero, me considero um cantor e topo de tudo um pouco. Juntamos compositores de diversas nacionalidades e o resultado foi uma troca de experiências boa demais”, comenta Zé Felipe.

Voltei pra cachorrada – (Batidão Stronda/ Tinho WT/ Breno Major/ Gabriel Cantini/ Gabriel BK)

De bloqueado a feat com pinta de sucesso: MC Ryan já havia desistido desta parceria, mas veio na hora certa. Uma mistura de reggaeton com funk, e ainda traz um tom nostálgico. A conhecida coreografia que viraliza também está garantida.

Fica aqui – (Waleria Leão/ Jenner Melo/ Os Parazim)

Marca o reencontro musical com o pai Leonardo depois de seis anos. Uma bregadeira romântica, traz os cantores em uma nova versão, unindo o romantismo de Leonardo e a ousadia de Zé Felipe.

Vai Magrin – (Zé Felipe/ Shylton Fernandes/ Tinho WT/ Gabriel Cantini)

Com MC Rica segue a linha de mesclar os ritmos, envolvendo piseiro, funk e bregadeira e incursão do trompete. Zé Felipe valoriza a voz feminina e sempre que pode inclui em seus projetos.

Então vai – (Luan Pereira/ Mateus Félix/ Léo Souzza)

É pura ousadia, Dennis o produtor musical e DJ mais eclético do mercado, ao lado de Luan Pereira e Zé Felipe. Essa é a magia da musicalidade brasileira!

Modo Safado – (MC Livinho/ Batidão Stronda/ DG/ Eleno Henrique/ Diego Collins/ Lázaro Nass)

Livinho não só trouxe sua voz como também a criatividade, uma parceria de respeito mútuo entre estes dois artistas.

Summer – (Lucas Medeiros/ Tinho WT/ Batidão Stronda/ Frank Santofimio/ Mario Caceres/ Breno Major/ Gabriel BK/ Ender Thomas/ Jorge Milliano/ Jeremy Ayala)

Traz um funk com o Jersey Club, ritmo da música eletrônica, que promete não sair do repeat.