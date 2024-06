‘Zé do Brejo’ conta e canta histórias em apresentações gratuitas na Pinacoteca de São Caetano

Nos dias 2, 3, 4, 8, 9 e 10 de julho, sempre às 14h, a Pinacoteca Municipal de São Caetano do Sul (Av. Dr. Augusto de Toledo, 255, bairro Santa Paula), vai receber o personagem Zé do Brejo, por Emerson Santtana, contando histórias e cantando cantigas de roda, levando o público infantil a viajar pela imaginação. Após cada narrativa, a criançada é convidada a vivenciar uma experiência musical com temas do folclore brasileiro.

Férias na Pinacoteca, com Zé do Brejo contando e cantando histórias, de iniciativa da Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul, é uma atividade gratuita e livre para todas as idades.

Confira a programação:

Dias 2 e 8/7 – A Sopa de Pedra (obra de Tatiana Belinky)

Dias 3 e 9/7 – A Galinha de Angola (obra de Ana Branca Cardoso)

Dias 4 e 10/7 – Dom Quixote e Lampião (adaptação de Emerson Santanna)

Emerson Santtana, intérprete do Zé do Brejo, é formado em Artes Cênicas e Circenses, e em Pedagogia. Fundador da Cia. Três ou +, é contador de histórias e palhaço atuante desde 1997.

Mais informações podem ser obtidas por email: divulgacao@fpm.org.br.