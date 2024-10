Zayn Malik, ex-One Direction, adia turnê após morte de Liam Payne: ‘Perda dolorosa’

“Devido a perda dolorosa nessa semana, tomei a decisão de adiar as datas para os Estados Unidos da turnê ‘Starway To The Sky’. As apresentações vão ser reagendadas para janeiro e vou postá-las nos próximos dias. Amo vocês e agradeço a compreensão”, escreveu.

Os dois foram companheiros de banda por cinco anos, desde o início, e continuaram em contato após o grupo anunciar uma pausa, em 2016.

Segundo a polícia da Argentina, onde Payne morreu, ele caiu da sacada do hotel em que estava hospedado. Havia indícios de consumo de álcool e drogas no local.