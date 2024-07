Zacarias: PL comunica sobre fato relevante em Paranapiacaba

COMUNICADO

Diante dos fatos ocorridos em 20 de julho de 2024, em Paranapiacaba, tem-se a esclarecer que o vice-prefeito Luiz Zacarias será homologado candidato a prefeito de Santo André pelo PL, PP, Republicanos e União Brasil, partidos a serem coligados em convenção no próximo dia 31 de julho.

Luiz Zacarias tem ampla experiência política, onde exerceu por 5 vezes o mandato de vereador na cidade de Santo André e foi presidente da Câmara Municipal, além de outros 2 mandatos na condição de vice-prefeito.

Além disso, é importante esclarecer que Zacarias sempre respeitou a Constituição e o Estado Democrático de Direito, observando todas as regras eleitorais, estando apto e disposto a enfrentar o processo eleitoral nas urnas.

Eventuais questionamentos jurídicos sobre sua campanha eleitoral serão devidamente respondidos no momento oportuno.

A pré-campanha segue com seu árduo trabalho, olhando unicamente para os enormes desafios da cidade de Santo André, onde Zacarias continua olhando apenas para as necessidades do povo andreense. Por exemplo, as questões relacionadas à saúde, educação, mobilidade, assistência social e, principalmente, a segurança.

Recentemente, Luiz Zacarias fundou o FAS (Fórum Andreense de Segurança), um espaço para que a sociedade e especialistas em segurança possam propor sugestões para combater a criminalidade na cidade.

O povo andreense reconhece a experiência de Luiz Zacarias na vida pública por seus serviços prestados durante mais de 35 anos e conta com o apoio irrestrito de todos os partidos e do deputado federal de Santo André, pelo União Brasil, Fernando Marangoni.