Zaac mantém trajetória honesta e conquista público em A Fazenda 16

Zaac, desde o início de sua participação em “A Fazenda 16”, tem se destacado por sua sinceridade e postura coerente. O cantor, conhecido por hits como “Desce Pro Play” e “Vai Malandra”, reafirma que em sua estratégia de jogo sempre prioriza a verdade e a justiça, sem se deixar levar por alianças oportunistas ou estratégias que comprometam sua essência. Em suas falas, ele reforça que está jogando de forma limpa e transparente.



Agora, Zaac enfrenta a quarta roça da temporada, ao lado de Caue Fantim e Sacha Bali, aguardando a decisão do público. O participante menos votado será eliminado na noite desta quinta-feira (10), mas o cantor mantém a confiança de que sua trajetória honesta continuará a lhe garantir o apoio dos fãs.



Durante o reality, Zaac compartilhou momentos importantes de sua carreira, como o Disco de Diamante conquistado pelo sucesso “Desce Pro Play”, que vendeu mais de 300 mil unidades. A música, que atingiu o topo do Spotify Brasil e entrou no Top 100 Global, foi um marco na carreira do artista, e a participante Flor o elogiou por manter sua humildade e autenticidade mesmo com o sucesso estrondoso.



Nas festas do programa, Zaac mostrou seu estilo e carisma, mas também enfrentou desafios na baia, para a qual foi puxado por Yuri durante a semana de 30 de setembro. Em uma dinâmica recente, Yuri acusou o cantor de não colaborar nas tarefas da casa, e Zaac rebateu afirmando que muitos participantes não ajudam como deveriam nas atividades.



Na primeira formação de roça, Zaac foi um dos peões a receber o Poder do Lampião, concedido por Zé Love. Com o poder, ele imunizou três colegas de confinamento – Fernanda, Babi e Juninho.



Fora do reality, Zaac continua sendo um dos nomes mais relevantes da música brasileira. Em setembro, ele lançou o single “Bagaceira”, com participação do sertanejo Loubet. O artista, que já colaborou com nomes internacionais como Tove Lo e Snoop Dogg, acumula quase 2 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 500 milhões de streams.



O artista natural de Diadema (SP) ganhou destaque nacional em 2016 com o hit “Bumbum Granada” em parceria com Jerry, alcançando o topo das paradas. Em carreira solo, consolidou sua presença com músicas como “Vai Embrazando” e o sucesso global “Vai Malandra”, que se tornou a primeira música em português a figurar no Top 50 Global do Spotify.