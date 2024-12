Yuri Lima encerra carreira para dedicar-se à família

Yuri Lima, ex-jogador de futebol, tomou a decisão de encerrar sua trajetória profissional no esporte para dedicar-se à sua família, especialmente após o nascimento de sua filha Nala, fruto de seu relacionamento com a cantora Iza. Em uma entrevista concedida ao programa Fantástico, transmitido neste domingo (22), Iza revelou que Yuri decidiu se mudar para o Rio de Janeiro com o objetivo de estar mais próximo da esposa e da filha. “Ele fez uma escolha de ficar mais próximo, de estar mais presente”, afirmou a artista.

Antes de tomar essa importante decisão, até meados de 2024, Yuri estava atuando no Mirassol, um clube da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Contudo, sua pouca utilização no time o levou a optar pela rescisão contratual, buscando novas oportunidades no mercado.

A cantora Iza destacou o papel fundamental que Yuri desempenhou durante o pós-parto. Ela enfatizou que ele tem sido um parceiro incondicional nesse novo capítulo da vida da família. “Ele tem sido um parceiro incrível, mais presente do que nunca”, disse Iza.

Recentemente, Yuri encantou seus seguidores ao compartilhar uma nova foto de Nala em suas redes sociais. Em uma publicação feita na última sexta-feira (20), ele fez uma comparação divertida entre uma foto de sua infância e a imagem atual da filha. Nos stories do Instagram, ele postou os dois registros lado a lado e questionou os seguidores sobre a semelhança: “Sim, a minha cara! Ou não? (risos)”.

É importante mencionar que a imagem do rostinho de Nala foi revelada apenas dois meses após seu nascimento. Em um vídeo compartilhado anteriormente por Iza em seu Instagram, a cantora apresentou a filha ao som de sua nova canção, “Como Posso Amar Assim?”, que foi composta especialmente em homenagem à pequena Nala.

Confira: