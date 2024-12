Yuri Alberto se destaca como principal artilheiro do futebol brasileiro em 2024

Em um desempenho memorável, o atacante Yuri Alberto, do Corinthians, consagrou-se como um dos principais goleadores do Brasil no ano de 2024. Durante a partida realizada na Neo Química Arena, onde o Corinthians venceu o Bahia por 3 a 0 pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 9 do Timão marcou mais uma vez, atingindo a impressionante marca de 30 gols na temporada, igualando-se a Pedro, do Flamengo.

Com este feito, Yuri Alberto assumiu a liderança isolada na artilharia do Brasileirão, acumulando 14 gols no campeonato e superando Alerrandro, do Vitória, que possui um gol a menos. Sua atuação não passou despercebida pelo público presente, que expressou reconhecimento e emoção ao aplaudi-lo tanto no intervalo quanto após sua substituição durante o segundo tempo.

A performance de Yuri reflete o crescimento notável do Corinthians ao longo da temporada. O time saiu de uma situação ameaçadora na tabela para disputar uma vaga na prestigiada Copa Libertadores. Em suas últimas sete partidas, Yuri balançou as redes nove vezes e manteve uma sequência impressionante de gols em oito jogos consecutivos no Brasileirão.

Em declarações após o jogo, Yuri compartilhou sua satisfação com o momento vivido: “É muito significativo para mim e para todo o grupo. Nosso maior objetivo é conseguir esse acesso para a Libertadores”. O atacante ainda expressou gratidão por poder contribuir significativamente para a equipe: “É só agradecer de poder ajudar dessa maneira, quebrando barreiras, quebrando recordes. É um momento único que estou vivendo aqui”.

O triunfo sobre o Bahia não apenas consolidou a posição de Yuri Alberto como artilheiro, mas também destacou o esforço coletivo da equipe alvinegra em sua busca por conquistas maiores nesta temporada.