 Ypê abre inscrições para processo seletivo de aprendiz técnico

A Ypê, uma das maiores fabricantes brasileiras de produtos de higiene e limpeza, está com inscrições abertas para o processo seletivo de Aprendiz Técnico. São 16 vagas disponíveis para jovens entre 16 e 22 anos que estejam cursando o Ensino Médio e que desejam trabalhar no complexo fabril da marca localizado na cidade de Amparo, no interior de São Paulo.

Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de dezembro pelo link Link. O programa terá duração de dois anos e durante esse período, os participantes irão conciliar o aprendizado teórico do curso técnico em eletromecânica, oferecido pelo SENAI Jaguariúna – SP em aulas de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30, com a experiência prática na Ypê, no turno das 13h30 às 17h30.

“Minha mãe trabalha na Ypê e sempre quis atuar na área de manutenção. Foi ela que me fez despertar o interesse pela elétrica; ela é minha maior inspiração. Participar desse programa está sendo uma experiência incrível, que me desenvolve não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Aprendi coisas novas, como comandos elétricos, com muita facilidade, e sinto muito orgulho de fazer parte da Ypê,” disse Nicoly Barros, 20, aprendiz técnica na Ypê de Amparo/SP.

De acordo com a Ypê, entre os benefícios, a empresa garante o transporte dos estudantes no percurso entre SENAI e complexo fabril, além de vale transporte e alguns benefícios como cesta mensal de produtos e alimentação no local.