 Ypê abre 31 vagas de emprego no interior de SP

A Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, anuncia a abertura de 31 vagas de emprego em seu complexo fabril de Salto, interior de São Paulo. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis hierárquicos, incluindo posições para analistas, supervisores, técnicos e operadores. Os interessados devem se candidatar pelo site clicando aqui.

“Investir em pessoas é fundamental para continuarmos a oferecer produtos de qualidade e para seguir com nossa missão de cuidar do bem-estar das famílias brasileiras. Ao abrir novas vagas, reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável do Brasil, gerando empregos e contribuindo para a formação de profissionais capacitados”, afirma Cristiane Lacerda, diretora executiva de Gente, Cultura e Responsabilidade Social da Ypê.

A empresa oferece um pacote de benefícios atrativos, incluindo assistência médica e odontológica, Wellhub (Gympass), participação nos lucros ou resultados (PPR), previdência privada, seguro de vida, transporte fretado, refeição no local, vale alimentação e uma cesta mensal de produtos Ypê.

Em 2024, a Ypê se destacou no ranking Great Place to Work (GPTW) em quatro categorias, sendo reconhecida entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil, no estado de São Paulo e no interior paulista. Além disso, recebeu destaque em Saúde Mental, reforçando a importância do bem-estar e do desenvolvimento humano dentro da organização.

Esse reconhecimento reflete a cultura da Ypê, que há 75 anos investe no desenvolvimento profissional, na qualidade de vida e no equilíbrio entre vida pessoal e carreira de seus mais de 7.300 colaboradores.