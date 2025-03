Youtuber morre aos 36 anos um mês após acidente de carro nos EUA

O universo das redes sociais lamenta a perda de Andrew Cross, um influente youtuber conhecido por seu canal “Desert Drifter”, que acumulava mais de 400 mil inscritos. Cross faleceu em decorrência de complicações geradas por um grave acidente de carro ocorrido nos Estados Unidos, conforme anunciado por sua irmã, Jenna Colher, na última terça-feira, 4 de março.

Jenna compartilhou a triste notícia com os seguidores da família, afirmando que “o espírito de Andrew está livre, cercado de luz e amor” e ressaltou que ele se reuniu com o Senhor às 10h50 do dia fatídico. A mensagem foi acompanhada por expressões de gratidão pelo apoio e orações recebidas durante este difícil período.

O trágico acidente ocorreu em 31 de janeiro, resultando em uma lesão cerebral traumática que exigiu internação imediata em uma unidade de terapia intensiva, onde Andrew foi mantido com auxílio de aparelhos. Sua esposa, Evelyn, havia feito um apelo público por orações e a família criou um fundo para ajudar a cobrir as despesas médicas emergenciais.

No dia 3 de março, diante da deterioração do quadro clínico do youtuber e da resposta insatisfatória em exames neurológicos, a família decidiu desligar os aparelhos que o mantinham vivo. Antes da desconexão, ele foi colocado em um ventilador móvel e recebeu uma homenagem da equipe médica, que se alinhou no corredor da UTI em respeito ao criador de conteúdo.

Durante esse momento delicado, amigos e familiares se reuniram para compartilhar palavras de carinho e fé, orando e cantando enquanto o suporte vital era removido. Jenna descreveu o processo como “tranquilo e lindo”, destacando que Andrew viveu intensamente e que seu legado permanece vivo através das memórias que deixou.

A trajetória de Andrew Cross como criador de conteúdo era marcada por suas explorações em locais exóticos e curiosidades sobre as histórias que cercavam esses destinos. Seu vídeo mais popular apresenta uma antiga estrutura situada no topo de uma famosa montanha dos Estados Unidos, alcançando a impressionante marca de 5 milhões de visualizações.

A morte prematura de Andrew deixa um vazio significativo não apenas entre seus entes queridos, mas também na comunidade digital que acompanhava suas aventuras com entusiasmo.