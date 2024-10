Youtuber americano é assaltado na Vila Madalena, em SP, e perde cerca de R$ 128 mil

Em vídeo divulgado em suas redes sociais, Nicholas Bibbo, 30, relatou que passeava com um amigo na rua Girassol por volta das 21h15 desta quarta-feira (9) quando foram abordados por dois homens armados, que chegaram de moto.

O amigo de Bibbo conseguiu fugir, mas o youtuber contou ter caído enquanto corria, momento em que foi agredido pelos suspeitos e teve costelas fraturadas. Os ladrões exigiram as senhas do banco da vítima, retiraram US$ 10 mil de uma conta e mais US$ 13 mil em aplicação de bitcoins.

“Em dez anos viajando pelo mundo e pela América Latina, nunca aconteceu algo desse tipo comigo, foi assustador”, disse Bibbo. Ele afirmou ainda que não pretende mais voltar a São Paulo.

Com mais de 1,3 milhão de seguidores no Youtube, o americano se descreve como um coach motivacional e também publica vídeos e imagens de viagens pelo mundo.

A ocorrência foi registrada como roubo e é investigada no 14° DP (Pinheiros), segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública). A polícia já encontrou imagens de câmeras que mostram o crime e agora faz buscas para localizar os suspeitos.

O estado de São Paulo registrou queda de crimes patrimoniais como roubos e furtos de janeiro a julho de 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado. O mesmo foi observado na capital.

Em relação aos roubos -casos em que há violência ou uso de arma-, o recuo foi de 13% em sete meses. Foram 117.191 ocorrências registradas neste ano, ante 134.835 em 2023.

As ocorrências de furto, tipo de crime sem violência ou ameaça, passaram de 333.287 para 321.084, queda de 3%.