YouTube demitirá 100 funcionários; Google também diz que cortes devem continuar neste ano

O YouTube vai demitir 100 funcionários, continuando com o plano da Google de reduzir pessoal, após eliminar mais de 1.000 empregos na semana passada.

O gigante da tecnologia notificou os trabalhadores das equipes de operações e gerenciamento de criadores do YouTube que seus cargos foram eliminados, de acordo com um e-mail revisado pelo The New York Times. O YouTube, o serviço de vídeo mais popular do mundo, empregava 7.173 pessoas até terça-feira (17), segundo uma pessoa com conhecimento do total.

“Tomamos a decisão de eliminar alguns cargos e dizer adeus a alguns de nossos colegas de equipe”, informou Mary Ellen Coe, diretora de negócios do YouTube, em uma nota para os funcionários da organização. “Qualquer pessoa nas Américas” e na região da Ásia-Pacífico “que seja ou possa ser afetada será notificada até o final do dia de hoje”, disse a nota.

As demissões, que foram relatadas anteriormente pelo blog Tubefilter, afetam principalmente grupos de funcionários que oferecem suporte aos milhões de criadores de conteúdo do YouTube, disseram duas pessoas com conhecimento dos cortes.

Os funcionários do YouTube que foram demitidos têm 60 dias para encontrar novos cargos dentro da empresa antes que suas demissões entrem oficialmente em vigor.

GOOGLE DEVE CONTINUAR DEMITINDO

O Google tem procurado maneiras de reduzir custos há mais de um ano. Na semana passada, a empresa cortou mais de 1.000 empregos de sua divisão de engenharia principal; seu produto operado por voz, Google Assistant; e alguns projetos envolvendo realidade aumentada, a tecnologia que combina o mundo real com uma sobreposição digital.

Em uma nota para os funcionários na quarta-feira, Sundar Pichai, CEO do Google, disse que eles devem esperar cortes pelo resto do ano, mas não tão grandes quanto os que a empresa experimentou no ano passado.

“Essas eliminações de funções não estão na escala das reduções do ano passado e não afetarão todas as equipes”, disse Pichai a todos os funcionários no memorando, que teve o conteúdo divulgado pelo site The Verge.

Um representante do Google confirmou à agência de notícias Reuters que um email foi enviado a todos os funcionários, mas se recusou a divulgar o conteúdo do memorando.

A empresa informou que tinha mais de 182 mil funcionários no final de setembro, após ter demitido mais de 12 mil pessoas em 2022..

Desde o início do ano, várias empresas de tecnologia anunciaram reduções de empregos. O Discord disse na semana passada que demitiria 17% de sua equipe, o que equivale a 170 pessoas. A Amazon demitiu centenas de trabalhadores de seu serviço de streaming Twitch, Prime Video e estúdios da MGM. A Xerox disse neste mês que cortaria 15% de sua equipe de 23.000 pessoas, e a fornecedora de software de jogos Unity Software disse que eliminaria 25% de sua força de trabalho.