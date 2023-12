You Me At Six faz espera pelo seu encontro com fãs valer a pena com show em São Paulo

A banda de pop punk britânica You Me At Six fez seu aguardado encontro com seus fãs paulistas valer a espera com a apresentação desta quarta-feira (13) no Cine Joia. O show — primeiro do grupo em São Paulo — contou ainda com a abertura dos ícones do hardcore brasileiro do Dead Fish.

Foram quase 20 anos de banda até a primeira visita do You Me At Six ao Brasil (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Fundado em 2004, o You Me At Six demorou a visitar seus fãs brasileiros. Um expoente britânico do movimento pop punk que dominou os anos 2000, a banda nunca havia pisado em solo brasileiro até 2023, quando foi escalada para compor o elenco de atrações que toca nos shows de reunião da banda Nx Zero.

Aproveitando o revival do Emo, cena que dominou os fones de ouvido de adolescentes nascidos nos anos 90, Di Ferrero e seus parceiros voltaram aos palcos trazendo uma enxurrada de bandas para abrir suas duas apresentações no Allianz Parque, nos dias 15 e 16 de dezembro. E se os roqueiros “raízes” torciam o nariz para o gênero, as apresentações desta semana provam que seus adeptos cresceram e agora podem não somente encher estádios, mas também justificar shows paralelos, como o do You Me At Six no Cine Joia.

Um peixe fora d’água?

Escolhidos para tocar com os britânicos no Brasil, os veteranos do Dead Fish já haviam aberto o show no Circo Voador, Rio de Janeiro, antes de pisarem no palco do antigo cinema no bairro da Liberdade. Mas, quem já viu os shows do grupo, pode ter estranhado o clima desta apresentação do quarteto.

Rodilei Morais/ABCdoABC

É natural que uma performance de um grupo internacional exija uma grade separando os fãs do palco, mas este fator impediu os tão comuns stage dives — saltos dos fãs sobre a plateia — comuns em shows de hardcore. Isso deixou a apresentação do Dead Fish mais polida do que o de costume, mas o vocalista Rodrigo Lima fez questão que a performance contasse com ao menos um circle pit. O cantor pediu para que o público abrisse a roda típica de shows do estilo, na qual os fãs giram e colidem uns com os outros ao som da banda.

Rodrigo ainda deixou uma mensagem política para os presentes. Historicamente subversivo, o Dead Fish manifestou seu repúdio à privatização da Sabesp, aprovada pelo governador Tarcísio de Freitas. “Se vocês aceitarem isso calados, daqui a pouco ele vai privatizar o ar,” disse Rodrigo entre as primeiras canções do show.

Rodrigo Lima criticou a privatização da Sabesp durante o show (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Com um repertório mesclando grandes sucessos, como Você e Queda Livre, com novidades — Estaremos Lá, presente no repertório, será lançada no álbum de 2024 do grupo — a banda fez um show de qualidade, mas que podia ter sido para abertura de outro grupo estrangeiro, com um peso maior do que o desta ocasião.

You Me At Six e seu encontro atrasado em São Paulo

“Eu, você, às 6h.” Esta é a tradução literal da alcunha utilizada pelo grupo liderado por Josh Franceschi. Mas o primeiro encontro dos britânico com seus fãs brasileiros não cumpriu a pontualidade pela qual os ingleses são famosos: foram quase duas décadas de história até a banda vir ao Brasil. “Não acredito que demorou tanto para virmos,” afirmou Josh. “E nem que vocês esperaram tanto tempo.”

Rodilei Morais/ABCdoABC

O aguardo valeu a pena. Logo nos primeiros acordes de Deepcuts, o público colocou para fora um grito há muito guardado, sem deixar os ânimos caírem ao longo das quase 20 músicas do show. Josh é acompanhado por Max Helyer (guitarra e voz), Chris Miller (guitarra), Matt Barnes (baixo) e Dan Flint (bateria) — e o quinteto correspondeu a animação, com Franceschi sempre interagindo com o público e entregando uma performance energética.

Após as quatro primeiras músicas, o vocalista pediu para um fã escolher um número de um a três — cada um correspondendo a uma canção de fora da lista das planejadas para a noite: o resultado foi Loverboy. “Não tocamos essa há três anos, não reparem se for uma droga,” comentou Josh antes das primeiras notas. Um momento especial na noite foi, durante um intervalo instrumental, os fãs começaram a cantar Liquid Confidence — a música atípica que entrou no show do Rio de Janeiro. A banda não tocou, mas Josh se juntou ao público em uma performance à capela.

Os britânicos tocam ainda nos dias 15 e 16 de dezembro na abertura dos shows do NX Zero no Allianz Parque (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Juntando estes momentos de carinho com a plateia — outro memorável foi a execução de Take On the World, um dos maiores hits do grupo — com pedradas como Bite My Tongue (outra oportunidade para a formação de um pit), o You Me At Six deixa um gostinho de quero mais para os fãs. Felizmente, os shows de sexta e sábado já estão logo aí.