Yasmin Santos lança Vol. 01 do DVD “Eu, Yasmin Santos”

Yasmin Santos preparou um repertório potente e cheio de personalidade no seu DVD “Eu, Yasmin Santos”. O primeiro lançamento, “Nem a pau”, parceria com a Simone Mendes, se tornou um sucesso, estando presente no Top 50 das faixas mais ouvidas do país. Agora, no dia 08 de Agosto, Yasmin Santos divulga quatro novas faixas completando o Vol.01 do projeto, disponível nas plataformas de áudio às 21h.

“Tudo ao contrário” ganha videoclipe no dia seguinte, 09 de Agosto, às 12h no Youtube Oficial de Yasmin Santos. As demais faixas “Sem dó”, “Traindo por nada” ficam disponíveis em vídeo sempre nas próximas sextas-feiras, incluindo “Cuidado que te supero”, regravação da própria Yasmin Santos, que ganhou uma nova roupagem desta vez ao lado da talentosa Raphaela Santos.

Gravado em São Paulo, na casa de espetáculos Vibra, o DVD “Eu, Yasmin Santos”, marca um capítulo de mudança e determinação para Yasmin, que chama atenção pela aparência e estilo despojado, além de Simones Mendes e Raphaela Santos, o projeto contou com participações de Matheus & Kauan, Guilherme & Benuto, Gaab, Gabi & Rapha.

“Eu participei de cada detalhe, do processo todo mesmo, foi algo inédito para mim porque sempre fiquei mais focada na música enquanto a equipe cuidava dos outros detalhes, eu só acompanhava e via tudo pronto no dia. Dessa vez eu quis fazer diferente, estava lá escolhendo cada uma das 15 composições, os arranjos ao lado do produtor musical, dei pitaco sobre o cenário, me dediquei aos detalhes de cada participação, foi uma aventura e o melhor é ver tudo pronto e dando certo, graças a Deus!”, comenta Yasmin Santos.

O projeto promete conquistar o Brasil assim como foi com os sucessos “Saudade nível hard”, “Abstinência”, “Para, pensa e volta”, “Ciclo vicioso” e “Principalmente pessoas”, Yasmin Santos se tornou uma cantora versátil que performa entre as principais playlists de sertanejo.

VOL. 01 “Eu, Yasmin Santos”: