Yasmin Santos lança Pout-Pourri Marília Mendonça

Que a Yasmin Santos tem uma das mais potentes vozes da geração. A cantora não poderia deixar de manter a rainha do sertanejo Marília Mendonça, que fez parte de sua história, viva no projeto da carreira que demonstra a sua essência. O “Pout-pourri Marília Mendonça” é parte do DVD “Eu, Yasmin Santos” e mescla os três sucessos “Ausência/ Silêncio/ Graveto”.

O single chega nesta quinta-feira (05), às 21h, nas plataformas de streaming. Os amantes do sertanejo já podem ativar as notificações para ver o momento emocionante. O vídeo da gravação realizada na Vibra São Paulo será disponibilizado no dia seguinte às 12h no canal oficial do Youtube.

“Quando tudo isso aconteceu na minha vida, quando a música se tornou uma realidade para mim, a Marilia esteve lá para me apoiar. Até hoje as pessoas me perguntam sobre a comparação da época sobre as nossas vozes. É inevitável falar de Marilia, o “Eu, Yasmin Santos” é para mostrar minha essência e versatilidade para o público e isso tudo estará ligado, sempre”, comenta Yasmin.

O “Pout-Pourri Marília Mendonça” é o primeiro single lançado após o sucesso do primeiro volume do projeto “Eu, Yasmin Santos”. A cantora já disponibilizou cinco faixas do DVD que somam mais de 48 milhões de plays nas plataformas de áudio e vídeo, incluindo “Nem a pau”, feat de destaque com Simone Mendes. As próximas parcerias a serem lançadas serão com Nattan, Matheus & Kauan, Guilherme & Benuto, Gaab e Gabi & Rapha.