Yasmin Santos lança novo single com Matheus & Kauan

A potência vocal de Yasmin Santos está de volta em grande estilo com o lançamento de Roupa no Cabide, uma parceria especial com a dupla Matheus & Kauan. A canção, que faz parte do projeto “Eu, Yasmin Santos”, gravado em São Paulo, marca um novo momento na carreira da cantora, que vem conquistando cada vez mais espaço no cenário sertanejo.

A junção de talentos de Yasmin Santos e Matheus & Kauan promete agregar ainda mais força ao projeto com uma letra composta por Matheus Costa, Eliabe Quexin e De Angelo, explora a dinâmica emocional de um relacionamento instável e o dilema comum: a indecisão entre seguir em frente ou persistir, enfatizando a intensidade dos sentimentos, deixando o destino das relação nas mãos da outra pessoa: “Essa música tem uma mistura de ritmos que mostra a essência da minha trajetória e o que eu amo fazer: contar histórias que mexem com as pessoas”, afirma Yasmin.

O single “Roupa no Cabide” está disponível em todas as plataformas digitais.