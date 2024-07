Yasmin Santos e Zeca Baleiro refletem sobre a cultura no São João de Diadema

Entre os dias 21 e 30 de junho, o São João de Diadema, realizado na Praça da Moça, recebeu mais de 30 atrações musicais. No entanto, duas se destacaram pelo seu compromisso artístico: Zeca Baleiro e Yasmin Santos. Juntos, os cantores levaram mais de 45 mil pessoas a refletir sobre a importância de abrir portas a artistas comprometidos com a cultura.

Yasmin Santos, que se apresentou no dia 23 de junho, mostrou sua visão sobre as oportunidades de democratização na cidade.“É muito bacana ver que o acesso à arte cresceu, principalmente em eventos de músicas assim no município. É importante oferecer uma agenda com espaço para artistas dos mais diversos ritmos”, compartilhou.

“A música torna o ambiente mais gostoso, animado, faz de um momento bastante especial ainda melhor com a troca entre o cantor e o público”, completou a cantora.

O destaque do último dia de festa, em 30 de junho, Zeca Baleiro, elogiou a iniciativa de promoção cultural à população .“Permitir o acesso gratuito a cultura e tornar acessível espetáculos que normalmente são caros é um gesto nobre e que traz cidadania, porque a gente só vai conquistar a cidadania em um país como o Brasil por meio da educação e da cultura”, afirmou.

“Louvada seja a Prefeitura de Diadema por não abrir mão desses recursos. É muito importante que as próximas gestões continuem levando músicas de todos os gêneros para a população”, complementou.

Balanço do São João 2024

O São João de Diadema teve início 21 de junho e, em nove dias, reuniu mais de 130 mil pessoas para prestigiar artistas nacionais e locais, como Juliette, Lira Musical de Diadema, Renato Teixeira, Circuladô de Fulô, Bicho de Pé, Nego do Acordeon e muitas outras atrações. No domingo, dia 23, a cantora Yasmin Santos atingiu o pico de maior público da festa, com 40 mil pessoas. No dia 28, Juliette também colocou mais de 30 mil pessoas na praça para prestigiá-la e cantar seus maiores sucessos.