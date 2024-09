Yasmin diz que saiu como ‘louca’ do casamento com Medina: ‘Levei a culpa’

Yasmin Brunet, 36, negou os rumores de que teria reatado com Gabriel Medina, 30, e contou detalhes do término do casamento.

Brunet afirmou que são “impossíveis” as chances de ela reatar a relação com Medina. “Não, jamais! De jeito nenhum [eu voltaria], principalmente pelo jeito que terminou”, declarou durante participação no De Frente com a Blogueirinha.

A modelo destacou que ainda não sabe o real motivo do término e contou como o surfista encerrou o matrimônio. “Eu não sei até hoje o motivo… [Ele estava] olhando para o chão [quando terminou comigo]… Ele não conseguia nem olhar na minha cara.”

Yasmin disse que foi retratada como “louca” no relacionamento porque muitos detalhes não foram expostos na imprensa. Ela explicou que as polêmicas que envolveram o casal, como a briga dela com o Comitê Olímpico Brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio 2020, eram sempre combinadas com o próprio surfista. Na ocasião, a famosa criticou o COB porque queria acompanhar o atleta na competição.

“Nesse relacionamento, muito eu sai como louca porque não foram esclarecidas muitas coisas… Mas tudo bem, eu sempre levei a culpa, sempre no meu c*. É inacreditável”, declarou.

Yasmin e Medina iniciaram o relacionamento em 2020, casaram naquele mesmo ano e anunciaram a separação em 2022. O término foi permeado por polêmicas que envolveram, entre outros, os pais do surfista, que não mantinham boa relação com a modelo.