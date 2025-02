Yan lança o EP ‘Pagodyando nas Alturas – Volume 1’

A nova revelação do pagode, Yan, lançou o Volume 1 do seu aguardado projeto “Pagodyando nas Alturas”, nesta quinta-feira (13), às 21h, via Warner Music Brasil. O trabalho conta com sete faixas inéditas, destacando “Foca na Gente”, escolhida como a música de trabalho. Romântica e envolvente, a canção, que também terá videoclipe oficial no canal do artista no YouTube, traduz a identidade musical do cantor e promete tocar o coração do público que aprecia um bom pagode sofrido.

Com uma carreira em ascensão, Yan vem conquistando um público fiel e números expressivos nas plataformas digitais. Atualmente, o artista soma 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, acompanhados de quase 9 milhões de visualizações no YouTube. Seu crescimento acelerado reflete a força de sua música e a conexão com os fãs.

Reconhecido por sua presença marcante e energia vibrante nos palcos, Yan se consolida como um dos principais nomes da nova geração do pagode. Natural de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o cantor sempre sonhou em viver da música e iniciou sua trajetória aos quinze anos, no universo gospel, onde aprendeu a tocar diversos instrumentos. No entanto, foi durante a pandemia, em 2020, que decidiu investir no pagode, publicando vídeos nas redes sociais e conquistando uma base engajada de admiradores.

O sucesso nas plataformas levou Yan a lançar seu primeiro álbum, “Vou Desligar”, em 2022, projeto de sucesso, que ultrapassou 4 milhões de streams. Sua ascensão chamou a atenção da indústria fonográfica e, em setembro de 2024, ele assinou contrato com a Warner Music Brasil. No mesmo ano, recebeu indicação ao Prêmio Multishow, na categoria Brasil, e, em novembro, gravou seu segundo DVD, “Pagodyando nas Alturas”, no Morro da Urca, com ingressos esgotados e participações de grandes nomes do pagode.

Atualmente, com média de trinta shows por mês, Yan segue expandindo sua base de fãs e consolidando seu nome no cenário do pagode nacional. Com carisma, talento e uma trajetória inspiradora, o cantor prova que chegou para ficar.

Ouça “Pagodyando nas Alturas – Volume 1”: