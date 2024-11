Yamandú Orsi vence eleições no Uruguai, trazendo mudança política ao derrotar Álvaro Delgado

Em uma virada histórica na política uruguaia, o candidato de centro-esquerda, Yamandú Orsi, foi eleito presidente do Uruguai após uma disputada corrida eleitoral. Com 87% das urnas apuradas na noite deste domingo (24), Orsi conquistou 49,3% dos votos no segundo turno, superando o conservador Álvaro Delgado, que obteve 46,4% dos votos.

A vitória de Orsi representa um triunfo significativo para a Frente Ampla, coalizão de esquerda que conseguiu assegurar maioria no Legislativo, com 16 das 30 cadeiras no Senado e 48 das 99 na Câmara dos Deputados. A campanha de Orsi contou com o respaldo do influente ex-presidente José Mujica, reforçando suas credenciais junto ao eleitorado.

Álvaro Delgado, aliado do atual presidente Luis Lacalle Pou e ex-secretário da Presidência, reconheceu a derrota com dignidade. “Uma coisa é perder as eleições; outra é ser derrotado. Não estamos derrotados“, declarou Delgado, ao parabenizar Orsi pela vitória e reafirmar seu compromisso com o respeito à decisão popular.

O resultado das eleições uruguaias não passou despercebido na cena internacional. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, antecipando-se ao anúncio oficial dos resultados finais, usou suas redes sociais para felicitar Orsi e destacar a importância da vitória para a integração regional. “Quero congratular o povo uruguaio pela realização de eleições democráticas e pacíficas”, escreveu Lula. “Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável.”

A ascensão de Orsi ao poder é vista como um reflexo das mudanças nas preferências políticas do eleitorado uruguaio, marcando uma nova fase para o país sob a liderança progressista. Sua experiência anterior como professor de história e governador regional são apontadas como trunfos em sua trajetória política, prometendo trazer novas abordagens para os desafios econômicos e sociais do Uruguai.