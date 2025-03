Yamandu Costa e António Zambujo fazem apresentação única em São Paulo

O show traz ainda novidades para os fãs brasileiros. Yamandu e Zambujo gravaram este ano um segundo álbum, “Sur”, todo com músicas em espanhol (exceto por “Resposta ao Tempo”). O título remete às origens e à identidade cultural de ambos, que nasceram ao sul de seus respectivos países. Dessa nova safra, três canções estão presentes no show: a própria “Resposta ao Tempo”, de Aldir Blanc e Cristóvão Bastos, a valsa “Nube Gris”, de Eduardo Márquez Talledo, e “Volver a mi raiz”, de Lúcio Yanel.

“As nossas raízes vêm do Sul, daí o nome do álbum. Eu nasci no Alentejo, o Yamandu no Rio Grande do Sul. São regiões de traços culturais muito marcantes, que fazem parte da nossa educação musical. Fazemos música do nosso tempo, mas temos um pé fincado nas tradições. Isso acabou nos unindo. Essa turnê com Yamandu é um grande reaprendizado. Estamos descobrindo juntos caminhos que ainda não tínhamos explorado. É um privilégio cantar ao lado de um músico que tanto admiro”, diz Zambujo.

O disco foi gravado em apenas três dias no estúdio de Yamandu, em Lisboa. O trabalho reforça uma parceria que começou em 2008, quando Zambujo se apresentou pela primeira vez no Brasil. A amizade entre os dois foi quase instantânea. Naquele ano, Zambujo veio ao país para sua primeira apresentação, um show no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, para o qual convidou Yamandu através de um amigo em comum.

“Eu aceitei e combinamos um ensaio. Ali já teve uma sintonia, um entrosamento muito forte. Não conseguimos ensaiar para o show, mas viramos amigos de infância”, recorda o violonista. Zambujo, por sua vez, já era um dos maiores intérpretes contemporâneos da música portuguesa – e um dos seus embaixadores no mundo.

Os dois chegaram a excursionar pelo Brasil em 2014, com apresentações em meia dúzia de cidades. Mas ambos tinham o desejo de ir mais longe e estreitar os laços musicais. A parceria foi reforçada há quatro anos, quando Yamandu fixou residência em Portugal – incentivado pelo próprio Zambujo.

A nova temporada de shows começou no Auditório Nacional de Madri, em janeiro. Até o fim do ano, a agenda de ambos está lotada. “Trabalhamos de maneira muito simples. Não temos paciência para regravar a mesma canção diversas vezes. Queremos tirar o suco do momento, do jeito que a canção fala. Temos uma sintonia fina no estúdio e no palco. Eu sempre fui mais solista. Acredito que a voz é um instrumento. E o que me encanta na parceria com o Zambujo é que procuramos um lugar que está acima da canção. Às vezes nem é preciso tocar muitas notas. Eu deixo a palavra falar mais alto”, diz Yamandu.

SERVIÇO

António Zambujo & Yamandu Costa

Data: 25 de março

Horário: 22h

Local: Tokio Marine Hall

Endereço: R. Bragança Paulista, 1.281 – Várzea de Baixo / São Paulo

Capacidade: 4 mil lugares

Ingressos: de R$ 120 a R$ 250

Vendas online: clique aqui

Duração do show: 80 minutos

Classificação etária: 16 anos