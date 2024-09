Xuxa volta à Globo para apresentar quadro no Fantástico

Xuxa, 61, anunciou que está de volta à programação da Globo. A rainha dos baixinhos apresentará um quadro no Fantástico sobre a adoção de animais, que será exibido em 2025.

O Fantástico anunciou novidade nas redes sociais do programa. Xuxa, que havia deixado a emissora há 10 anos, conversará com especialistas no tema, comentará ações de resgate e tratamentos de cães abandonados durante a atração.

Xuxa mostrou bastidores de primeira gravação. “Vou convidar vocês a conhecerem o mundo animal de uma maneira diferente. Vai tocar o coração de vocês e, quem sabem, vocês não adotam um novo ‘filhinho’ por aí?”, disse em vídeo divulgado pela Globo.