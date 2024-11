Xuxa Meneghel surpreende e aposta no terror cômico

A renomada apresentadora e atriz Xuxa Meneghel, aos 61 anos, surpreende o público ao planejar um novo projeto cinematográfico, desta vez longe do universo infantil que a consagrou. Após seu último filme “Uma Fada Veio me Visitar” (2023), Xuxa está entusiasmada com a possibilidade de protagonizar um longa-metragem de terror com elementos de comédia. A proposta vem da cineasta Juliana Rojas, que pensa em Xuxa no papel de uma vampira vegana.

Xuxa, que sempre foi fã do gênero terror, vê essa oportunidade como um desafio empolgante. “Adorei. Juliana deixou isso para a minha imaginação. Mas a minha imaginação é muito fértil”, comenta sobre o convite. A ideia surgiu enquanto trabalhava com Rojas na série “Tarã”, da Disney+, com estreia prevista para 2025. A produção, ainda sem título definitivo, está em fase de roteiro, e promete misturar suspense e humor.

A apresentadora, também empresária, reflete sobre os desafios financeiros de uma produção desse porte. Ela reconhece que cinema de qualidade exige investimentos significativos, especialmente em filmes de terror que demandam efeitos visuais impressionantes e cenários bem elaborados. “Não é barato!”, afirmou em entrevista ao Globo, ressaltando a importância de não abrir mão de uma superprodução. Xuxa destaca que os filmes nacionais de terror têm se destacado pela força das histórias mais do que pelos efeitos especiais.

Em conclusão, a nova empreitada de Xuxa Meneghel no cinema representa um passo ousado e inovador em sua carreira. Ao buscar unir suspense e comédia em um contexto inusitado, ela não só expande seus horizontes artísticos como também contribui para diversificar o cenário cinematográfico brasileiro. O público aguarda ansioso por este novo capítulo na trajetória da eterna Rainha dos Baixinhos.