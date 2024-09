Xuxa Meneghel lança álbum “Raridades X”

Uma das maiores apresentadoras da TV nacional, Xuxa Meneghel, a Rainha dos Baixinhos, lança hoje, 24 de setembro, pela Som Livre, o aguardado álbum “Raridades X” – ouça aqui. Com uma carreira sólida e respeitada, a artista acumula mais de 10 bilhões de plays nas plataformas de streaming e, após oito anos desde o álbum “XSPB 13”, está de volta à gravadora para continuar fazendo história.

O projeto “Raridades X” resgata faixas da cantora que até então estavam disponíveis apenas em programas especiais, filmes ou no icônico “Xou da Xuxa”. O projeto também reflete a parceria com a Som Livre, responsável pela pesquisa, busca e autorização das músicas que compõem o novo trabalho da artista.

“Eu digo que tenho amigos que conquistei ao longo da minha carreira, pessoas carinhosas que me abraçaram durante todo esse tempo. Essas pessoas também aprenderam a ser exigentes, e exigem muito da Som Livre. O projeto “Raridades X” é a resposta da gravadora à vontade das pessoas que me seguem com tanto carinho. Além de simbolizar a nossa parceria que atravessa décadas e gerações”, comenta Xuxa.

De acordo com a artista, cerca de 100 músicas – até então nunca disponibilizadas – foram resgatadas por meio do trabalho de pesquisa da Som Livre. Dentre elas, aproximadamente 20 faixas foram escolhidas para serem lançadas gradualmente ao público.

“O que eu posso dizer é que vai ter muita novidade para vocês. Novidades com cara de raridades, coisas bem legais e pensadas para o meu público”, reforça a artista.

O primeiro lançamento é o álbum “Raridades X”, que abre os caminhos para a retomada da parceria e contempla singles icônicos da carreira de Xuxa, como “Com Amor”, “Astronauta de Papel”, “Ilha Deserta”, “Chefinho Mandou”, “Litoral”, “Amigo Especial”, “Defensores da Natureza”, “Você Caiu do Céu”, “Doce Mel” e “Pé no Chão”. Este momento não só traz o lançamento, mas também reflete uma expectativa muito aguardada pelo fiel público de Xuxa.