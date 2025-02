Xuxa apresenta histórias de resgate e adoção de animais em “Deu Petch”

No segundo episódio da série “Deu Petch”, veiculada pelo programa Fantástico, a apresentadora Xuxa Meneghel destacou a atuação de Organizações Não Governamentais (ONGs) que se dedicam ao resgate e à adoção de animais abandonados.

A atração trouxe relatos emocionantes sobre bichinhos que, após serem resgatados, aguardam por um novo lar. Xuxa expressou sua admiração por essas iniciativas, comentando: “Eu acompanho muitas histórias de várias ONGs e fico refletindo sobre o que esses animais vivenciam enquanto esperam por adoção”.

A presidente da ONG Indefesos, Rosana Guerra, também compartilhou sua experiência: “Acredito que todos nós temos uma missão de vida. A minha é o amor incondicional pelos animais. O número de resgates é alarmante e, frequentemente, me sinto sobrecarregada com os pedidos de ajuda. Às vezes, eu oro pedindo forças para decidir qual animal ajudar primeiro”.

O abandono de animais é um problema recorrente enfrentado pela Suipa, uma das instituições mais antigas do Brasil no acolhimento de animais. Com cerca de 1.500 bichos sob seus cuidados, a entidade consome aproximadamente 650 kg de ração diariamente. Marcelo Marques, presidente da Suipa, ressaltou a dificuldade financeira enfrentada: “Quero aliviar essa dor dos animais que entram aqui, mas essa tarefa requer recursos financeiros. E onde vamos encontrar tanto dinheiro?”.

Após serem resgatados, os animais passam por um rigoroso processo de tratamento veterinário que inclui vacinação e castração antes de estarem aptos para adoção. A veterinária Patrícia Pimentel explicou a importância da vacinação: “Utilizamos uma vacina polivalente para protegê-los contra doenças graves como cinomose e parvovirose. É crucial esperar entre 10 a 14 dias para garantir que eles estejam realmente protegidos antes da adoção”.

Xuxa também conheceu histórias impactantes durante sua visita às ONGs, incluindo a de cães com deficiência, como a Sharika, que foi atropelada. Os desafios para encontrar adotantes dispostos a cuidar de animais com necessidades especiais foram destacados pela apresentadora: “É comum as pessoas preferirem adotar filhotes, mas precisamos lembrar que os mais velhos também têm muito amor para oferecer”.

O episódio também trouxe uma história positiva de adoção. Gi e Larissa visitaram a ONG “Paraíso dos Focinhos” no Rio de Janeiro para adotar Joana, uma cadela que havia sido abandonada após a morte de sua tutora. Emocionadas, elas relataram: “Nós geralmente optamos por animais mais velhos. Eu disse à Larissa para não me mostrar nada, mas quando ela viu a Joana, foi amor à primeira vista”. Xuxa concluiu: “Agora Joana finalmente terá um lar para chamar de seu e nunca mais será uma abandonada”.